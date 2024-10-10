10. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 40
In der Kalenderwoche 40 vom 30. September bis zum 6. Oktober 2024 standen die Artikel "PC optimal verwalten mit dem «PC Manager» " und "Microsoft Fotos - Clevere Bildverwaltung zum Nulltarif" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 40 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 30. September bis zum 6. Oktober 2024 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
PC optimal verwalten mit dem «PC Manager»
Rang 2
Microsoft Fotos - Clevere Bildverwaltung zum Nulltarif
Rang 3
Surround-Systeme richtig Auf- und Einstellen
Rang 4
Rang 5
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