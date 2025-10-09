Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 40

Die Kalenderwoche 40 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 29. September bis zum 5. Oktober 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Schluss mit Windows 10

Rang 2

Windows 11: Wiederherstellungspunkt aktivieren und erstellen

Rang 3

Turbo für den PC

Rang 4

Kaufberatung: das neue Lieblings-iPhone

Rang 5

Fotos mit GPS-Daten auf einer Karte zeigen

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 40 hatte dieses Video die meisten Abrufe: