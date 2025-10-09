9. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 40
In der Kalenderwoche 40 vom 29. September bis zum 5. Oktober 2025 standen die Artikel "Schluss mit Windows 10" und "Windows 11: Wiederherstellungspunkt aktivieren und erstellen"ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 40 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 29. September bis zum 5. Oktober 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Windows 11: Wiederherstellungspunkt aktivieren und erstellen
Rang 3
Rang 4
Kaufberatung: das neue Lieblings-iPhone
Rang 5
Fotos mit GPS-Daten auf einer Karte zeigen
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