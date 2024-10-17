Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 41

Die Kalenderwoche 41 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 7. bis zum 13. Oktober 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

PDFs optimal nutzen

Rang 2

Test: iPhone 16 (Plus)

Rang 3

Phishing-Mail – Rückerstattung der Migros

Rang 4

Mit dem iPhone auf Reisen

Rang 5

Die Software im Griff

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 41 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: