17. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 41
In der Kalenderwoche 41 vom 7. bis zum 13. Oktober 2024 standen die Artikel "PDFs optimal nutzen" und "Test: iPhone 16 (Plus)" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 41 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 7. bis zum 13. Oktober 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Phishing-Mail – Rückerstattung der Migros
Rang 4
Rang 5
PCtipp YouTube-Kanal
Ausserdem haben wir in der KW 41 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
Kommentare