Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 50

Die Kalenderwoche 50 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 8. bis zum 14. Dezember 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Beim PCtipp-Adventskalender 2025 mitmachen

Rang 2

Website schnell bauen

Rang 3

Repeater-2er-Pack Fritz! Mesh Set 1600 im PCtipp-Test

Rang 4

Windows & Office: Tasten F1 bis F12 machen nicht, was sie sollen

Rang 5

HP Schweiz: alle Highlights zum neuen Notebook-Line-up im Video

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 50 haben wir diese Videos veröffentlicht: