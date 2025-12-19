19. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 50
In der Kalenderwoche 50 vom 8. bis zum 14. Dezember 2025 standen die Artikel "Beim PCtipp-Adventskalender 2025 mitmachen " und"Website schnell bauen" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 50 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 8. bis zum 14. Dezember 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Beim PCtipp-Adventskalender 2025 mitmachen
Rang 2
Rang 3
Repeater-2er-Pack Fritz! Mesh Set 1600 im PCtipp-Test
Rang 4
Windows & Office: Tasten F1 bis F12 machen nicht, was sie sollen
Rang 5
HP Schweiz: alle Highlights zum neuen Notebook-Line-up im Video
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In der Kalenderwoche 50 haben wir diese Videos veröffentlicht:
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