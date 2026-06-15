TOUGHBOOK Guard: Panasonic integriert Endpoint-Sicherheit ins BIOS

Laut Hersteller verfolgt TOUGHBOOK Guard dabei einen «Secure by Design»-Ansatz, bei dem Sicherheitsmechanismen bereits auf Hardware- und Firmware-Ebene integriert werden.

TOUGHBOOK Guard überprüft kontinuierlich die Hardwarekonfiguration eines Geräts anhand einer freigegebenen Basiskonfiguration. Nicht autorisierte oder manipulierte Komponenten sollen dadurch bereits vor dem Start des Betriebssystems erkannt werden können. Die Lösung arbeitet laut Panasonic unabhängig von einer Netzwerkverbindung und eignet sich damit auch für Offline- oder Air-Gap-Umgebungen.

Schutz für kritische Infrastrukturen und Behörden

Die Sicherheitsfunktion richtet sich insbesondere an Einsatzbereiche mit hohen Anforderungen an Lieferkettenintegrität und Gerätesicherheit – etwa Behörden, Verteidigung, Betreiber kritischer Infrastrukturen oder Notfalldienste. Panasonic zufolge kann TOUGHBOOK Guard Hardware-Manipulationen nach der Bereitstellung erkennen, Echtzeitwarnungen ausgeben und sich bereits in der Projektierungsphase an spezifische Sicherheitsanforderungen anpassen lassen.

Darüber hinaus soll die Lösung Anforderungen moderner Zero-Trust-Architekturen sowie Compliance-Vorgaben im Bereich Hardware-Integrität und Supply-Chain-Sicherheit erfüllen. Die Sicherheitskontrollen greifen laut Hersteller bereits vor dem Betriebssystem und ergänzen damit klassische softwarebasierte Endpoint-Security-Lösungen.

TOUGHBOOK Guard soll projektbasiert für neue TOUGHBOOK-Geräte verfügbar sein, die Panasonic im Laufe des Jahres 2026 einführt. Die Lizenzierung erfolgt laut Hersteller einmalig pro Gerät, ohne laufende Abonnementkosten. Damit soll sich die Lösung insbesondere für langfristige Einsätze in geschäftskritischen Umgebungen eignen. Chris Turner, Strategic Alliances & Services bei Panasonic TOUGHBOOK, bezeichnete die Hardware-Absicherung über den gesamten Gerätelebenszyklus hinweg als wichtigen Schritt von reaktiver Compliance hin zu einer proaktiven Sicherheitsstrategie.