Swiss IT-Studie 2025
Welche Trends bestimmen das IT-Jahr 2025? Ihre Meinung zählt!
Ziel der derzeit grössten Studie zum Schweizer IT-Markt ist es aufzuzeigen, was IT- und Business-Verantwortliche in der Schweiz aktuell bewegt. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Verraten Sie uns, welche Projekte, Trends und Themen Sie im Moment beschäftigen, welche Technologien zunehmend wichtiger werden und wie sich Ihr Unternehmen im Zuge der Digitalisierung verändert.
Hier können Sie an der Studie teilnehmen!
Die diesjährige Umfrage widmet sich insbesondere folgenden Themen:
- Digitalisierung und Automatisierung
- Cloud-Computing
- Datennutzung & Analytics
- Künstliche Intelligenz
- Cyber- und Datensicherheit
- Sustainability
Das Beantworten unserer Fragen wird rund 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonymisiert und Ihre persönlichen Kontaktdaten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.
Übrigens mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir einen trendigen eScooter der Spitzenklasse. Der Acer ES Serie 3 lässt sich leicht auf- und zusammenklappen und bringt dich mühelos ans Ziel. Dieser eScooter zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Display, verschiedene Geschwindigkeitsmodi und – mit einem Gewicht von nur 16 Kilogramm – herausragende Mobilität aus. Der 7.8-Ah-Akku ist in nur 3 Stunden voll aufgeladen.
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