Welche Trends bestimmen das IT-Jahr 2025? Ihre Meinung zählt!

Ziel der derzeit grössten Studie zum Schweizer IT-Markt ist es aufzuzeigen, was IT- und Business-Verantwortliche in der Schweiz aktuell bewegt. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe. Verraten Sie uns, welche Projekte, Trends und Themen Sie im Moment beschäftigen, welche Technologien zunehmend wichtiger werden und wie sich Ihr Unternehmen im Zuge der Digitalisierung verändert.

Hier können Sie an der Studie teilnehmen!

Die diesjährige Umfrage widmet sich insbesondere folgenden Themen:

Digitalisierung und Automatisierung

Cloud-Computing

Datennutzung & Analytics

Künstliche Intelligenz

Cyber- und Datensicherheit

Sustainability

Das Beantworten unserer Fragen wird rund 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonymisiert und Ihre persönlichen Kontaktdaten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.