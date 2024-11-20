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Tschüss Adobe, Hallo UPDF PDF-Editor - 50% Rabatt diesen Black Friday!
Das Lesen von PDFs ist für viele von uns zur zweiten Natur geworden, doch in Sachen Bearbeiten, Konvertieren oder Organisieren dieser Dateien, stossen wir mit traditionellen PDF-Readern schnell an die Grenzen. UPDF hat das geändert und bietet eine AI-gestützte PDF-Lösung, die selbst PC-Nutzern diese komplexen Aufgaben erleichtert. Mit einer voll ausgestatteten Bearbeitungsfunktion zu nur einem Viertel des Preises von Adobe Acrobat Pro bietet UPDF eine beeindruckende Reihe von Funktionen, darunter AI-Tools zum Zusammenfassen und Übersetzen von PDFs und sogar zum Chat mit Ihren Dateien. Und an diesem Black Friday ist UPDF mit bis zu 50 % Rabatt erhältlich, was den perfekten Zeitpunkt bietet, um Ihre Produktivität zu steigern!
Entdecken Sie die Kraft von UPDF und sichern Sie sich gewaltige Ersparnisse am Black Friday!
UPDF ist ein umfassender PDF-Editor, der mehr als nur grundlegende Bearbeitungsfunktionen bietet. Dieser praktische Tool lässt Sie PDFs mit Anmerkungen versehen, konvertieren, organisieren und sogar mit ihnen interagieren, um Zeit zu sparen und Aufgaben zu vereinfachen. Da der Black Friday vor der Tür steht, ist die grösste UPDF-Aktion jetzt live und bietet Ihnen einen massiven Rabatt von bis zu 50 %.
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Professionelle PDF-Tools und elektronische Unterschriften
Von der Bearbeitung von Text und Bildern bis hin zur Verwaltung komplexer Dateien bietet UPDF ein robustes Toolkit für alle Ihre PDF-Anforderungen. Sehen wir uns die wichtigsten Funktionen an:
Alle PDF-Elemente mit Leichtigkeit bearbeiten
Ändern Sie Text, Bilder und sogar Layouts in Ihren PDF-Dateien mit nur wenigen Klicks. Mit UPDF können Sie Inhalte ganz einfach anpassen und sicherstellen, dass Ihre Dokumente immer korrekt und aktuell sind.
Dokumente prüfen und Notizen machen mit Beschriftungstools
Mit den Beschriftungsfunktionen von UPDF können Sie Text markieren, unterstreichen und Notizen hinzufügen, was es perfekt für die Zusammenarbeit, zum Lernen oder zum schnellen Nachschlagen macht.
Nahtlose Umwandlung in beliebte Formate
Mit UPDF können Sie PDFs schnell und effizient in andere Dateiformate umwandeln. Es unterstützt die Umwandlung in Word, Excel, PowerPoint, Text, Bilder, HTML und mehr.
Gescannte PDFs mit AI-gestützter OCR bearbeitbar machen
Mithilfe von AI-gestützter OCR kann UPDF gescannte Dokumente in bearbeitbare Dateien umwandeln, wodurch stundenlanges manuelles Abtippen entfällt und Inhalte durchsuchbar und zugänglich werden.
PDFs in Sekunden organisieren
Ordnen Sie Seiten neu an, teilen Sie Dokumente oder führen Sie Dateien mühelos zusammen, sodass Ihre PDFs übersichtlich bleiben und sich leicht navigieren lassen.
Formulare ausfüllen und Dokumente signieren
Müssen Sie ein Formular ausfüllen oder ein Dokument unterzeichnen? Mit UPDF können Sie beides problemlos machen und die Unterschriften in Ihren Dokumenten sicher verwalten.
Als PDF drucken und Dateien kinderleicht speichern
Die Print-to-PDF-Funktion von UPDF vereinfacht das Speichern Ihrer Dokumente für einen schnellen und zuverlässigen Zugriff zu einem späteren Zeitpunkt.
PDFs für leichtere Freigabe komprimieren
Reduzieren Sie die Grösse Ihrer PDF-Dateien, um sie einfach und ohne Qualitätsverlust zu teilen, und stellen Sie sicher, dass die Dateien zugänglich und verwaltbar sind.
PDF-Dokumente schützen
Mit UPDF können Sie Passwörter hinzufügen, sensible Informationen schwärzen und den Dokumentenzugriff kontrollieren, um die Sicherheit Ihrer Dateien zu erhöhen.
UPDF Sign: Dokumente senden, signieren und verfolgen
Mit UPDF Sign können Sie Dokumente sicher und rechtsgültig versenden, unterzeichnen und nachverfolgen. Das Tool unterstützt zertifikatbasierte digitale Signaturen und funktioniert nahtlos auf jedem Gerät, wodurch die Nachverfolgung und Sicherheit von Dokumenten einfacher denn je wird.
PDF-Tools kombiniert mit AI
Durch seine AI-Funktionen kann sich UPDF klar von anderen Programmen absetzen. UPDF ist der erste PDF-Editor mit Funktionen, die Sie mit einer PDF-Datei chatten, lange Dokumente in Sekundenschnelle zusammenfassen oder sogar in mehrere Sprachen übersetzen lassen. UPDF kann zudem komplexe Dateien in Mindmaps umwandeln, was es ideal für Studenten, Forscher und Fachleute macht, die Informationen visualisieren müssen. Von Artikeln bis hin zu komplexen Forschungsarbeiten können Sie alles in ein leicht lesbares Format umwandeln.
UPDF-Editor: Funktionen und Vorteile, die Sie lieben werden
UPDF kombiniert fortschrittliche PDF-Bearbeitung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und ist damit die perfekte Wahl für alle, die ihre Produktivität maximieren möchten. Hier sind einige Highlights:
- Umfassende Tools: UPDF bietet Anmerkungs-, Konvertierungs-, Bearbeitungs-, Formularfelderkennungs-, Organisations-, Berechtigungs-, Signatur-, Sicherheits-, OCR- und Schwärzungsfunktionen.
- AI-Chat-Funktionalität: Interagieren Sie in Echtzeit mit Dokumenten und sparen Sie Zeit beim Zusammenfassen, Übersetzen und Verstehen komplexer Dateien.
- Plattformübergreifender Zugriff: Greifen Sie mit einem Konto auf UPDF auf MacOS, Windows, Android oder iOS zu.
- AI-Übersetzungsunterstützung: Übersetzen Sie Dokumente in verschiedene Sprachen, ohne dass das Format geändert wird und ohne zusätzliche Tools.
- UPDF-Cloud-Speicher: Speichern Sie bis zu 110 GB an Dateien, sodass Sie jederzeit und überall auf wichtige Dokumente zugreifen können.
- Erschwinglich und risikofrei: UPDF kommt mit einer 30-tägigen Geldzurückgarantie und beinhaltet regelmässige Updates sowie einen 24/6-Kundensupport.
Nutzen Sie UPDFs Black Friday Angebot!
An diesem Black Friday läuft die grösste Aktion von UPDF, mit Rabatten von bis zu 50 %. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihre PDF-Workflows zu verbessern und bei einem der funktionsreichsten PDF-Editoren auf dem Markt sogar noch mehr zu sparen. Holen Sie sich UPDF jetzt mit Black-Friday-Rabatten!
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