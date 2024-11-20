Tschüss Adobe, Hallo UPDF PDF-Editor - 50% Rabatt diesen Black Friday!

Das Lesen von PDFs ist für viele von uns zur zweiten Natur geworden, doch in Sachen Bearbeiten, Konvertieren oder Organisieren dieser Dateien, stossen wir mit traditionellen PDF-Readern schnell an die Grenzen. UPDF hat das geändert und bietet eine AI-gestützte PDF-Lösung, die selbst PC-Nutzern diese komplexen Aufgaben erleichtert. Mit einer voll ausgestatteten Bearbeitungsfunktion zu nur einem Viertel des Preises von Adobe Acrobat Pro bietet UPDF eine beeindruckende Reihe von Funktionen, darunter AI-Tools zum Zusammenfassen und Übersetzen von PDFs und sogar zum Chat mit Ihren Dateien. Und an diesem Black Friday ist UPDF mit bis zu 50 % Rabatt erhältlich, was den perfekten Zeitpunkt bietet, um Ihre Produktivität zu steigern!

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UPDF ist ein umfassender PDF-Editor, der mehr als nur grundlegende Bearbeitungsfunktionen bietet. Dieser praktische Tool lässt Sie PDFs mit Anmerkungen versehen, konvertieren, organisieren und sogar mit ihnen interagieren, um Zeit zu sparen und Aufgaben zu vereinfachen. Da der Black Friday vor der Tür steht, ist die grösste UPDF-Aktion jetzt live und bietet Ihnen einen massiven Rabatt von bis zu 50 %.

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Von der Bearbeitung von Text und Bildern bis hin zur Verwaltung komplexer Dateien bietet UPDF ein robustes Toolkit für alle Ihre PDF-Anforderungen. Sehen wir uns die wichtigsten Funktionen an:

Alle PDF-Elemente mit Leichtigkeit bearbeiten