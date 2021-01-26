Tutti, Ricardo und Co.: So verkaufen Sie richtig

Sobald Sie die Grundinformationen zusammenhaben, können Sie ermitteln, welcher Verkaufspreis realistisch ist. Das recherchieren Sie am besten direkt auf jenen Portalen, auf denen Sie verkaufen möchten, Bild 4. Suchen Sie nach dem gleichen Objekt, sortieren Sie die Angebote nach Preis (aufsteigend) und schauen Sie, ob diese Gebote haben (bei Auktionen) oder wie lange das Inserat online ist (bei Fixpreisen und Gratisinseraten). Je nach Resultat entscheiden Sie wie folgt:

Viele Gratisinserate, schon lange online: Was Sie anbieten, scheint unverkäuflich zu sein. Bieten Sie es nur auf einer Plattform an, auf der Ihnen keine Kosten entstehen, oder bringen Sie es auf den Sperrmüll.

Was Sie anbieten, scheint unverkäuflich zu sein. Bieten Sie es nur auf einer Plattform an, auf der Ihnen keine Kosten entstehen, oder bringen Sie es auf den Sperrmüll. Keine ähnlichen Angebote: Wenn es sich bei Ihrem Angebot nicht um ein Unikat handelt, recherchieren Sie den Neupreis. Legen Sie unter Berücksichtigung des Zustandes den Preis fest, den Sie mindestens erreichen möchten. Wählen Sie diesen als Sofort-Verkaufspreis und versuchen Sie, mit einer Auktion einen noch besseren Deal zu machen.

Wenn es sich bei Ihrem Angebot nicht um ein Unikat handelt, recherchieren Sie den Neupreis. Legen Sie unter Berücksichtigung des Zustandes den Preis fest, den Sie mindestens erreichen möchten. Wählen Sie diesen als Sofort-Verkaufspreis und versuchen Sie, mit einer Auktion einen noch besseren Deal zu machen. Viele Angebote, kleine Preisspanne: Es scheint eine grosse Nachfrage nach Ihrem Artikel zu geben. Wenn Sie rasch verkaufen möchten, setzen Sie den Preis im unteren Teil des Preisbandes fest. Sie können auch etwas tiefer anbieten und versuchen, die Differenz zum nächstteureren Angebot mit einer Auktion zu erreichen.

Es scheint eine grosse Nachfrage nach Ihrem Artikel zu geben. Wenn Sie rasch verkaufen möchten, setzen Sie den Preis im unteren Teil des Preisbandes fest. Sie können auch etwas tiefer anbieten und versuchen, die Differenz zum nächstteureren Angebot mit einer Auktion zu erreichen. Viele Angebote, grosse Preisspanne: Vergleichen Sie die Angebote, um herauszufinden, ob die grossen Preisunterschiede erklärbar sind. Falls ja, platzieren Sie Ihr Angebot im gleichen Segment – falls nein, ermitteln Sie die Anzahl Gebote und seit wann die Inserate online sind. Daran erkennen Sie, welche Preise realistisch sind.

Wie und wo?

Wenn Sie einen Gegenstand über das Internet anbieten, haben Sie drei Möglichkeiten: verkaufen, versteigern und verschenken. So entscheiden Sie, wie Sie anbieten:

Verkaufen

Falls Sie eine klare Vorstellung haben, wie viel Geld Sie für Ihren Artikel erhalten möchten, oder Sie ein Produkt selbst herstellen, für das Sie einen Fixpreis festgelegt haben, ist der Verkauf die richtige Wahl. Das funktioniert am besten bei neuen (oder zumindest neuwertigen) Produkten, bei denen die potenzielle Käuferschaft den Preis mit anderen Angeboten im Internet vergleichen kann und Ihr Preis unter dem handelsüblichen Verkaufspreis liegt. Verkaufen zum Fixpreis ist sowohl bei ricardo.ch als auch bei tutti.ch möglich.

Versteigern

Auktionen sind nur bei ricardo.ch möglich. Fürs Versteigern gibt es zwei Motivationen:

Sie wissen, wie viel Sie mindestens haben möchten. Falls der Artikel auf grosses Interesse stösst, geben Sie ihn aber einfach dem Meistbietenden. Also starten Sie die Auktion beim Mindestpreis.

Sie haben keine genaue Preisvorstellung und geben den Artikel (fast) umsonst weg. Sie starten die Auktion beim Minimalpreis.

Verschenken

Wenn Sie Artikel haben, die zu schade sind für den Sperrmüll, sich aber nur schwierig verkaufen lassen, ist Verschenken eine tolle und erst noch umweltfreundliche Alternative. Verschenken ist nur auf tutti.ch möglich.

Wo verkaufen?

Sie müssen sich nur beim Verkaufen zwischen den zwei Plattformen entscheiden und auf den ersten Blick scheint die Wahl klar: Bei tutti.ch ist alles gratis, ricardo.ch streicht eine Verkaufsprovision in der Höhe von satten 9 Prozent (aber nur bis maximal 190 Franken) ein.

Dafür bietet aber ricardo.ch auch mehr: Wer kauft und verkauft, wird bewertet, Versand oder Abholung und allfällige Kosten werden schon beim Erfassen des Inserats genau deklariert und im Fall von Unstimmigkeiten vermittelt die Plattform. Deshalb empfehlen wir, bei grösseren Verkaufsbeträgen von der Sicherheit zu profitieren, die Ihnen ricardo.ch bietet, und tutti.ch eher für Gratisinserate oder Verkäufe zu geringem Betrag zu nutzen.