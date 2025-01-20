TWINT und SWISS sind gemeinsam abflugbereit

Ab sofort können Reisende auf swiss.com sowie in der SWISS App ihre Flüge ab der Schweiz einfach, sicher und bequem mit TWINT bezahlen. Die Partnerschaft zwischen TWINT und SWISS zielt darauf ab, den Buchungsabschluss für die Passagiere möglichst flexibel und einfach zu gestalten.

Siehe auch: Alles über Twint, Twint meldet über 1 Million hinterlegte Kundenkarten und Twint führt Funktion «Später bezahlen» ein.