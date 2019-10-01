UPC: Gbit-Leitung und neue Giga Connect Box

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Neue Abos, neue Tarife

Neue Abos, neue Tarife

Dieses neue Angebot hat auch die Abo-Struktur verändert. Die folgenden Preise beziehen sich auf die Internet-Leitung ohne weitere Dienste wie TV- und kostenpflichtige Zusatzprogramme.

100 Mbit. Das kleinste Abo kostet 49 Franken pro Monat.

300 Mbit. Das mittlere Abo kostet 69 Franken pro Monat.

1 Gbit. Dieses Abo schlägt mit 89 Franken zu Buche.

Gut für Neukunden. Allerdings fahren Neukunden wesentlich günstiger. Sie zahlen für jedes der drei Abos denselben Preis von 49 Franken für die nächsten 24 Monate. Dazu kommt ein Rücktrittsrecht von 100 Tagen, das in dieser Branche ein Novum ist. Wechselwillige können also nicht viel falsch machen. So oder so: Das neue Paket lässt sich auf der UPC-Website recht einfach zusammenklicken. Allerdings gilt das Angebot nicht dauerhaft, sondern nur vom 25. September bis zum 24. November. Für 10 Franken mehr gibt es das Paket «Happy Home», dessen TV-Angebot 240 Sender umfasst. Den Festnetzanschluss gibt es gratis obendrauf.