UPDF: Die beste Adobe-Alternative?

UPDF Einführung

Von Superace entwickelt, ist UPDF ein All-in-One-PDF-Editor, der Bearbeiten, Konvertieren, Kommentieren, Verwalten und KI-Funktionen vereint. Dank der integrierten fortschrittlichen KI-Engine – unterstützt durch ChatGPT 5 und DeepSeek R1 – hilft UPDF nicht nur bei der täglichen Dokumentenbearbeitung, sondern steigert auch intelligent die Effizienz beim Lernen, Forschen und Arbeiten.

Derzeit läuft die Black Friday-Aktion für UPDF mit bis zu 50 % Rabatt, gültig bis zum 1. Dezember. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um dieses leistungsstarke Adobe-Alternative-Tool zu sichern.

Hauptfunktionen

1. KI: Vollständig angetriebener PDF-Assistent mit GPT-5 und DeepSeek R1