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Superace Software
27. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

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UPDF: Die beste Adobe-Alternative?

Dieser All-in-One PDF-Editor ist jetzt zum Black Friday stark reduziert!
© (Quelle: Superace)

UPDF Einführung

Von Superace entwickelt, ist UPDF ein All-in-One-PDF-Editor, der Bearbeiten, Konvertieren, Kommentieren, Verwalten und KI-Funktionen vereint. Dank der integrierten fortschrittlichen KI-Engine – unterstützt durch ChatGPT 5 und DeepSeek R1 – hilft UPDF nicht nur bei der täglichen Dokumentenbearbeitung, sondern steigert auch intelligent die Effizienz beim Lernen, Forschen und Arbeiten.

Derzeit läuft die Black Friday-Aktion für UPDF mit bis zu 50 % Rabatt, gültig bis zum 1. Dezember. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um dieses leistungsstarke Adobe-Alternative-Tool zu sichern.

Hauptfunktionen

1. KI: Vollständig angetriebener PDF-Assistent mit GPT-5 und DeepSeek R1

© Quelle: Superace

UPDF AI wird von ChatGPT 5 und der vollständigen Version von DeepSeek R1 angetrieben und bietet den Nutzern eine integrierte KI-Funktionalität, einschliesslich:

  • Deep Research – Tiefgehende Recherchen
  • Paper Search – Suche nach wissenschaftlichen Arbeiten
  • Chat with PDF – Interaktive Kommunikation über PDFs hinweg
  • PDF in Mindmaps umwandeln
  • PDF-Konvertierung
  • Bildanalyse und -interaktion
  • Unbegrenzte Frage-Antwort-Funktion

Vorteile der webbasierten KI:

  • Geräteunabhängig: Funktioniert direkt auf Windows, Mac und Chromebook
  • Keine Installation erforderlich: Einfach den Browser öffnen und loslegen
  • Flexibel einsetzbar: Ideal zum schnellen Bearbeiten von PDFs in Bibliotheken, Büros oder unterwegs

© Quelle: Superace

Egal, ob Student, Forscher oder Berufstätiger – «UPDF AI» bietet auf Desktop-, Mobil- und Webplattformen sofortige, präzise und effiziente intelligente Unterstützung.

2. Bearbeiten: PDFs so einfach wie Word-Dokumente bearbeiten

Mit UPDF wird die PDF-Bearbeitung einfacher denn je: 

© Quelle: Superace
  • Text und Schriftarten bearbeiten
  • Bilder ersetzen oder anpassen
  • Wasserzeichen, Links und Hintergründe ändern
  • Kopf- und Fusszeilen hinzufügen oder anpassen
  • Formulare bearbeiten und erstellen
  • PDF-Seiten verwalten und mehr

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und die Bedienung flüssig, sodass auch Anfänger schnell damit zurechtkommen.

3. Konvertieren: Hochwertige PDF-Konvertierung, umfassend kompatibel mit allen gängigen Formaten

© Quelle: Superace

UPDF ermöglicht eine schnelle und präzise Konvertierung von PDFs in:

  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • Bilder
  • und viele weitere Formate

Die Formattreue ist hoch und bietet hervorragende Möglichkeiten für die plattformübergreifende Verarbeitung.

4. OCR: Leistungsstarke Texterkennung in 38 Sprachen

Die OCR-Engine von UPDF erkennt Text in gescannten Dokumenten, Papierunterlagen oder Bildern und wandelt ihn in bearbeitbare und durchsuchbare PDFs um. Sie unterstützt 38 Sprachen und ist sowohl mit Windows als auch mit Apple Silicon Macs kompatibel, wobei Geschwindigkeit und Genauigkeit branchenführend sind. 

© Quelle: Superace

Hauptvorteile von UPDF

© Quelle: Superace
  • Unterstützt alle Plattformen: Windows, macOS, iOS, Android
  • Ein Konto für bis zu 4 Geräte
  • Lebenslange kostenlose Updates
  • Nur 1/6 des Preises von Adobe
  • Leistungsstarke Funktionen für professionelle und private Nutzer
  • Vollständig KI-gestützt: GPT-5 + DeepSeek
  • Die weltweit erste anpassbare PDF-Lösung
  • Monatliche Sicherheitsupdates für optimalen Schutz
  • Schneller Kundensupport (6 Tage die Woche verfügbar)
  • 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
  • Professionelles Management für Unternehmenskonten

Fazit

© Quelle: Superace

UPDF ist eine leistungsstarke Alternative zu Adobe und bietet nicht nur umfassende PDF-Bearbeitungs- und Verwaltungsmöglichkeiten, sondern steigert die Effizienz der Nutzer dank der leistungsstarken GPT-5 + DeepSeek KI.

Die Black Friday-Aktion läuft bereits und gilt bis zum 1. Dezember. Beim Kauf eines beliebigen Plans erhalten Sie zusätzlich kostenlos eine lebenslange Lizenz von Ajoysoft PDF Password Remover – ein echtes Preis-Leistungs-Highlight.

Wenn Sie auf der Suche nach einem leichteren, intelligenteren und kostengünstigeren PDF-Tool sind, ist UPDF in diesem Jahr während des Black Friday eine der lohnenswertesten Optionen.

Kostenloser Download und Testversion von UPDF

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