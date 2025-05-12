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Superace Software
12. Mai 2025
Lesedauer 4 Min.

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UPDF: Der PDF-Editor mit KI, sauberer Oberfläche und plattformübergreifend

Sind Sie langweilige, umständliche und veraltete PDF-Editoren leid? Moderne Zeiten erfordern moderne Lösungen und demnach auch einen PDF-Editor mit einer leistungsstarken und dennoch übersichtlichen Oberfläche und intelligenten KI-Funktionen.
© (Quelle: Superace)

Genau hier kommt UPDF ins Spiel, ein universeller PDF-Editor, der einerseits schnell und effizient ist und andererseits über zahlreiche Funktionen verfügt.

Was Sie über UPDF wissen sollten

UPDF ist ein vielseitiger PDF-Editor mit einer Reihe von Funktionen, die das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von PDF-Dokumenten für verschiedene Anwendungsfälle, z. B. zum Lernen und zur Verbesserung der Arbeitseffizienz, erleichtern.

UPDF Sonderrabatt

© Quelle: Superace

Wie könnte man einen Geburtstag besser feiern, als Ihnen ein leistungsstarkes Tool für all Ihre PDF-Aufgaben zu schenken? Für eine begrenzte Zeit erhalten Sie UPDF für 38 %. Hier sind einige der vielen Funktionen und was Sie erwarten können.

  • OCR PDF.

    Die OCR-Funktion wandelt gescannte Dokumente in bearbeitbaren Text um und haucht alten Dateien neues Leben ein.

© Quelle: Superace

  • PDF beschriften. Sorgen Sie für mehr Klarheit.

    Markieren, kommentieren und zeichnen Sie direkt auf Ihren PDFs, damit Ihre Erkenntnisse und Ihr Feedback hervorstechen.

  • PDF lesen. Komplett individuell.

    Lesen Sie ohne Ablenkungen, während Sie Ihren Arbeitsbereich individuell gestalten. Alles, was Sie brauchen, genau so, wie Sie es mögen!

  • PDF bearbeiten. Absolut Mühelos.

    Transformieren Sie Ihre Dokumente mit nahtlosen Bearbeitungsfunktionen, die Änderungen einfach und intuitiv machen.

    • © Quelle: Superace

  • PDF umwandeln. Flexible Formate.

    Wandeln Sie Ihre PDFs kinderleicht in verschiedene Formate um, für mehr Zugänglichkeit und Nutzen in verschiedenen Anwendungen.

    • © Quelle: Superace

  • PDF ausfüllen und signieren. Optimierte Arbeitsabläufe.

    Füllen Sie PDF-Dokumente in Sekundenschnelle digital aus und unterschreiben Sie sie, um Ihren Workflow zu beschleunigen und Prozesse zu vereinfachen.

  • KI-Chat mit PDFs. Einblicke durch Konversation.

    Arbeiten Sie mit einem einzelnen Dokument oder mehreren PDFs. Stellen Sie Fragen und erhalten Sie sofort KI-gestützte Antworten für bessere Einblicke.

    • © Quelle: Superace

  • Schützen Sie PDF. Sichern Sie Ihre Daten.

    Schützen Sie Ihre vertraulichen Dokumente mit robuster Verschlüsselung und Berechtigungen.

  • Organisieren Sie PDF. Vereinfachen Sie die Verwaltung.

    Organisieren Sie PDFs und fügen Sie Seiten zusammen, teilen Sie sie auf oder ordnen Sie sie neu an, um sie ganz an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

  • PDFs zusammenfassen. Schnelle Einblicke erhalten.

    Erfassen Sie die Essenz langer Dokumente auf einen Blick mit automatischen Zusammenfassungsfunktionen, die eine Menge Zeit sparen.

  • Erstellen Sie ausfüllbare PDF-Formulare.

    Erstellen Sie ausfüllbare Formulare direkt in Ihren PDFs, um die Datenerfassung einfach und interaktiv zu gestalten.

  • PDF übersetzen mit KI. Überwinden Sie Sprachbarrieren.

    Übersetzen Sie Ihre PDFs mit KI sofort in mehrere Sprachen, wobei die ursprüngliche Formatierung für eine nahtlose globale Kommunikation erhalten bleibt.

  • PDF in Mind Map umwandeln. Visualisieren Sie Ideen.

    Verwandeln Sie Ihre Dokumente in dynamische Mind Maps, die Sie Konzepte klar visualisieren und organisieren lassen.

  • PDF komprimieren. Sparen Sie Platz.

    Verringern Sie die Dateigrösse, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, damit Sie Ihre Dokumente leichter teilen und speichern können.

    • © Quelle: Superace

  • Lesen Sie PDF mit Komfort. Dunkler und heller Modus.

    Wechseln Sie ganz einfach zwischen dem dunklen und dem hellen Modus für ein perfektes Leseerlebnis, egal ob tagsüber oder nachts.

  • PDF redigieren. Schützen Sie Ihre Privatsphäre.

    Entfernen Sie mühelos sensible Informationen und stellen Sie sicher, dass Ihre Privatsphäre in geteilten Dokumenten gewahrt bleibt.

  • PDFs geräteübergreifend synchronisieren.

    Bewahren Sie Ihre Dateien sicher auf und greifen Sie überall darauf zu – mit integrierten Cloud-Speicherlösungen, die einen nahtlosen Zugriff von unterwegs ermöglichen.

  • PDF-Schreibhilfe.

    Holen Sie sich KI-Unterstützung für Schreibaufgaben, ohne sich um Tippfehler sorgen zu müssen.

  • Stapelverarbeitung für PDFs. Mehr Effizienz.

    Verarbeiten Sie mehrere Dokumente auf einmal, von der Konvertierung bis zur Komprimierung, und maximieren Sie so Ihre Produktivität.

  • PDF-Seiten zuschneiden. Massgeschneiderte Präsentation.

    Passen Sie das Erscheinungsbild Ihrer Dokumente durch Zuschneiden an, um sich nur auf die wichtigsten Inhalte zu konzentrieren.

    • Warum sollten Sie sich für UPDF entscheiden?

    © Quelle: Superace

    Falls Sie die oben geteilten Funktionen immer noch nicht überzeugt haben, finden Sie hier noch ein paar weitere Argumente, die Sie von UPDF überzeugen sollten:

    • Anerkannt als führend in der Kategorie PDF Editor auf G2 Winter 2025.
    • Ein Konto unterstützt bis zu 4 Geräte auf allen Plattformen: Windows, Mac, iOS und Android.
    • Geniessen Sie eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und einen 24/6-Kundenservice.
    • Kostenlose Upgrades auf Lebenszeit sind verfügbar.
    • Kostengünstig zu nur ⅙ des Preises von Adobe Acrobat und mit umfassenden Funktionen.
    • Der KI-Assistent wird von chatGPT-4o und DeepSeek R1 unterstützt.

    Mehr dazu finden Sie in diesem Video.

    Sichern Sie sich UPDF heute mit 38 % Rabatt und geniessen Sie lebenslange Upgrades!

    UPDF entpuppt sich als ein hervorragender PDF-Editor mit einer modernen Benutzeroberfläche, umfangreichen Funktionen für private und professionelle Bedürfnisse und einem wettbewerbsfähigen Preis. Profitieren Sie von der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und der kostenlosen Testversion von UPDF!

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