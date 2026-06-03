US-Regierung sichert sich Vorabzugang zu neuen KI-Modellen

Erst nach Ablauf dieser Frist dürfen die Modelle im Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung anderweitig veröffentlicht werden. Ursprünglich war sogar eine Sperrfrist von 90 Tagen geplant. Nach heftigem Widerstand aus der Tech-Branche, die Wettbewerbsnachteile gegenüber der chinesischen Konkurrenz befürchtete, wurde der Erlass jedoch kurzfristig angepasst.

Sicherheitsrisiken im Fokus: Der Fall Anthropic

Die Diskussion über die Gefahren von Spitzen-KI wurde jüngst durch das Modell «Mythos Preview» von Anthropic angefacht. Die Software spürte IT-Sicherheitslücken auf, die teils jahrzehntelang unentdeckt geblieben waren. Solche Fähigkeiten bergen enormes Missbrauchspotenzial für Cyberangriffe, bieten der US-Regierung aber auch die Chance, eigene Systeme zu schützen oder Schwachstellen für Geheimdienstaktivitäten zu nutzen. Anthropic plant keine öffentliche Freigabe, arbeitet aber mit Behörden und Tech-Konzernen zusammen.

Während Experten vor einer drohenden Welle KI-gestützter Cyberkriminalität warnen, setzt die Politik auf einen Kurswechsel: Trump hat die strengen Sicherheitsauflagen seines Vorgängers Joe Biden aufgehoben, um das Wachstum der US-KI-Industrie nicht zu bremsen.