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Patrick Hediger
6. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

PCtipp-Unboxing

Video: Google Pixel 7a im Unboxing

Patrick packt das Google Pixel 7a aus. Und hofft bald das kommende neue Modell 8a auspacken zu können.
© (Quelle: PCtipp)

Die Gerüchteküche zum kommenden Pixel 8a, dem neuen Smartphone der A-Serie von Google, brodelt immer stärker. Um die Wartezeit bis zur offiziellen Bekanntgabe durch Google etwas zu überbrücken, hier ein Unboxing-Video vom 7a.

Auch wenn dieses Gerät eventuell nicht mehr bei Google direkt erhältlich sein wird, so ist davon auszugehen, dass es trotzdem im Handel bleibt. Man kann auch jetzt noch problemlos 6a Pixelphones kaufen.

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 © Quelle: PCtipp/ph
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