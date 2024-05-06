Video: Google Pixel 7a im Unboxing

Die Gerüchteküche zum kommenden Pixel 8a, dem neuen Smartphone der A-Serie von Google, brodelt immer stärker. Um die Wartezeit bis zur offiziellen Bekanntgabe durch Google etwas zu überbrücken, hier ein Unboxing-Video vom 7a.

Auch wenn dieses Gerät eventuell nicht mehr bei Google direkt erhältlich sein wird, so ist davon auszugehen, dass es trotzdem im Handel bleibt. Man kann auch jetzt noch problemlos 6a Pixelphones kaufen.