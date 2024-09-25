Eine Website erstellen - darauf kommt es an!

Wir geben Ihnen ein paar Tipps, worauf Sie achten sollten.

Eine vorteilhafte Domain und E-Mail Adresse auswählen

Wenn Sie eine eigene Website erstellen, müssen Sie dafür zunächst eine Domain kaufen. Das ist recht günstig und beispielsweise bei one.com möglich. Nehmen Sie sich aber genug Zeit, einen passenden Domain-Namen auszuwählen! Denn dieser bestimmt in Zukunft, wie leicht man Ihre Website online finden kann und wie professionell Sie wirken - und Sie sichern sich damit gleichzeitig Ihre Marke, indem die Konkurrenz sich den Namen Ihres Unternehmens/Ihrer Marke nicht mehr kaufen kann. Wenn Sie also ein Unternehmen oder eine Marke haben, sollte die Domain möglichst kurz sein und im besten Fall nur aus dessen Namen bestehen.

Das gleiche gilt auch für Ihre E-Mail-Adressen. Auf keinen Fall sollten Sie E-Mail Adressen eines kostenlosen Anbieters verwenden, wenn Sie professionell und glaubwürdig auf Ihre Kunden wirken möchten. Bei one webmail können Sie E-Mail Adressen und Website Domains komplett nach Ihren Wünschen erstellen.

Eine Domain kaufen lässt sich auch direkt mit einem Webhosting-Paket kombinieren, mit dem Sie die komplette Homepage schnell und ohne Programmierkenntnisse selbst erstellen können.

Klarer Nutzen und einfache Navigation der Website

Eine gute Website zeigt sofort, wozu sie gedacht ist. Sie müssen Ihre Zielgruppe kennen und deren Bedürfnisse, Interessen und Probleme direkt ansprechen. Wenn Sie Ihre Zielgruppen kennen, können Sie Ihre Inhalte und Ihr Design so gestalten, dass sie bei ihnen gut ankommen. Wollen Sie beispielsweise eine Website für den Verkauf von Produkten erstellen, sollten Sie dem Verkauf oberste Priorität einräumen. Bei jeder Entscheidung fragen Sie sich: Hilft das den Nutzern, meine Produkte zu kaufen? Die Definition eines klaren Ziels erfordert Zeit und wirkt sich darauf aus, wie lange die Erstellung Ihrer Website dauert.

Gleichzeitig ist ein einfaches Menü unglaublich wichtig. Denn ein einfaches Navigationssystem kann dazu beitragen, das Interesse, die Umsätze und die Zufriedenheit der Nutzer zu steigern. Je einfacher die Besucher finden, was sie brauchen, desto länger bleiben sie. Versichern Sie sich, dass jede Seite Ihrer Website nur drei Klicks von einer anderen entfernt ist. Ein übersichtliches, gut strukturiertes Menü und eine logische Seitenhierarchie sorgen für eine einfache und angenehme Navigation und dafür, dass die Benutzer nicht verärgert zum Konkurrenten wechseln. Die Homepage-Baukästen von one.com erleichtern den Aufbau einer benutzerfreundlichen Website, da Sie Design und Menü einfach nur mit wenigen Klicks auswählen müssen.

Wie SEO Ihrer Homepage zugute kommt

Wenn Sie eine Webseite erstellen, sollten Sie sich auf jeden Fall mit dem Begriff SEO (Suchmaschinenoptimierung) befassen. Was das bringt? Eine Webseite nach SEO-Grundsätzen zu erstellen, hat positive Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit und steigert die Qualität Ihres Unternehmens - und zwar beispielsweise so:

Verbesserte Sichtbarkeit: Wenn Sie beim Website Erstellen SEO-Grundsätze berücksichtigen, haben Sie eine höhere Chance, dass Ihre Website unbezahlte Besucher anlockt.

Zukunftssichere Website: Indem Sie SEO als festen Bestandteil Ihrer Website berücksichtigen, haben Sie eine solide Grundlage für eine Optimierung. Jedes Jahr werden so viele Änderungen am Suchalgorithmus vorgenommen - von kleinen Optimierungen bis hin zu umfangreichen Überarbeitungen. Wenn Sie mit SEO anfangen, wird es später einfacher sein, mit Aktualisierungen Schritt zu halten.

Einen guten Eindruck hinterlassen: Eine für die Suche optimierte Website ist auch für die Nutzer optimiert. Und hinterlässt bei ihnen einen positiven Eindruck!

Wenn Sie sich also die Zeit nehmen, eine Website nach SEO-Grundsätzen zu erstellen, kann das gut für Ihren Markenruf sein und Ihre Website wird bei Suchmaschinen weiter oben gerankt. Und zudem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer wiederkommen.