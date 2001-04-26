Weckdienst der Swisscom ändert Nummer

Ende April wechselt der Swisscom Weckdienst [1] die Nummer: die bisherige, 150, wird aufgegeben und durch 0900 77 ersetzt. Die neue Nummer ist bereits in Betrieb.

Diese Änderung wurde wegen einer Weisung des Bundesamtes für Kommunikation nötig. Der Weckdienst kostet pro Einzelweckauftrag 50 Rappen bei Festnetzanschlüssen. Bei mobilen Telefonen werden zusätzlich 30 Rappen pro Minuten beim Eingeben des Auftrages verrechnet.