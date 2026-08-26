Perfekte Bilder mit KI - PCtipp zeigt wie

Generative KIs sind in der Lage, die verrücktesten Bilder aus dem Nichts he­raus zu generieren: «Ein Affe mit Sonnenbrille sitzt auf einem Einhorn am Strand und schlürft eine Margarita.» Das taugt zwar als Partygag, doch nach kürzester Zeit ist der Reiz dahin. Dabei kann eine KI auch ein bestehendes Bild dezent verbessern, ohne dass sein Charakter verloren geht. Und damit wird sie zu einem spannenden Werkzeug, um die eigenen Fotos zu optimieren und in einem neuen, besseren Licht zu präsentieren.

Allerdings gibt es nicht «die eine perfekte KI für Bilder und Grafiken», im Gegenteil. Die Dienste überbieten sich regelmässig mit spektakulären Neuerungen. Kürzlich deklassierte «Nano Banana» von Google die Konkurrenz. Doch als diese Zeilen geschrieben wurden, sorgte «Image 2» von ChatGPT für offene Münder. Die konnten wir gleich offenlassen, denn kurz darauf zog Google mit «Nano

Banana 2.0» vorbei. Und als wäre das nicht genug, vereint die Website magnific.com nicht nur mehrere KIs unter einem Dach, sondern bietet über eine einfache Oberfläche unzählige Funktionen aus den Bereichen Video, Audio und natürlich Foto.

Tipp: Das heisst auch, dass die Experimentierfreude nie enden sollte. Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Wertung dieser drei populären Dienste. Stattdessen lohnt es sich, immer wieder zu wechseln und zu vergleichen.

Ein Konto muss sein

Am Anfang steht die Registrierung bei einem Dienst. Mit einem eigenen Konto lassen sich später die Projekte fortsetzen oder die Bilder erneut herunterladen und vergleichen. ChatGPT erlaubt die Verwendung in einem beschränkten Rahmen auch ohne Konto, aber sinnvoll ist das nicht.

Google

Google nennt seine KI «Gemini» (sprich: «Tschemenei») und den bilderzeugenden Teil «Nano Banana», zu finden unter dem Link gemini.google.com.

Ein kostenloses Google-Konto wird für die Bilderzeugung vorausgesetzt, doch die meisten Android- und unzählige Mac-Anwender haben diesen administrativen Teil schon hinter sich. Ansonsten legen Sie eines an.

OpenAI

Der Dienst «ChatGPT» von OpenAI galt lange Zeit als das Synonym für KI schlechthin. Die Bilderzeugung hörte anfangs auf den Namen «DALL·E», doch heute läuft die massiv verbesserte Version unter dem Namen «Image 2». Anmeldung und Nutzung unter openai.com.

Magnific

Im Gegensatz zu den anderen beiden Diensten bietet magnific.com keine kostenlosen Leistungen. Das liegt auch daran, dass der Dienst auf kostenpflichtige, potente KIs zugreift. Um Magnific zu nutzen, brauchen wir also nicht nur ein Konto, sondern auch Guthaben. Mehr dazu später.

Fotos wie vom Profi

Wenn wir uns von den Einhörnern und den beschwipsten Affen distanzieren, bleiben die wirklich spannenden Funktionen übrig. Jene, die uns helfen, die eigenen Fotos sinnvoll zu verschönern. Es wäre ein Leichtes, spektakuläre Wolkengebirge einzusetzen, weil der abgebildete Himmel monoton und stinklangweilig wirkt. Wo die unstatthafte Verfälschung der Realität beginnt, muss dabei jeder für sich entscheiden. Doch es gibt auch subtile Verbesserungen, die so unscheinbar sind, dass die Resultate umso mehr überzeugen.

Alte Fotos restaurieren

Generative KI deckt sich nicht mit den Vorstellungen von Fotografen, die bewusst einen konservativen Ansatz verfolgen. Trotzdem leistet sie einen spektakulären Beitrag bei längst vergangenen Motiven, die schlicht vermasselt wurden. Solche Fotos mögen zwar auf eine gewisse Weise authentisch sein, aber nicht schön anzuschauen. Und überhaupt: Wer bedingungslos der Realität huldigt, darf keinen (digitalen) Schwarz-Weiss-Film in die Kamera einlegen – denn die Wirklichkeit schillert in allen Farben.

Das Bild 1 ging komplett in die Hose. Es wurde unter schlechten Lichtbedingungen mit einer billigen Analogkamera geknipst. Und als ob das nicht genug ist, wurde der Papierabzug mit einem mittelmässigen Scanner digitalisiert. ChatGPT verwandelt dieses Foto in ein brauchbares Abbild, ergänzt durch Informationen wie der Jeans-Struktur oder den Details im Gesicht. Das Bildrauschen ist weg, Staub und kleine Beschädigungen wurden entfernt. Die Ironie liegt auf der Hand: Obwohl generative KI Details erfunden hat, zeigt das Resultat sehr viel mehr von der Realität.