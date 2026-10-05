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Patrick Hediger
5. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Wegen Trump will Elon Musk will KI-Firma SpaceXAI umbenennen

Bei dem Versuch, den Begriff «künstliche Intelligenz» durch «Superintelligenz» zu ersetzen, kann US-Präsident Donald Trump zumindest auf Elon Musk zählen.
© SpaceXAI

Der Tech-Milliardär kündigte an, seine KI-Firma entsprechend umzubenennen. Sie heisst derzeit SpaceXAI, nachdem Musk sie in sein Raumfahrtunternehmen integriert hat. Auf die Frage auf seiner Plattform X, ob daraus nun SpaceXSI werde, antwortete Musk: «Ja, wir werden diese Änderung vornehmen.»

Trump bemüht sich seit Wochen, «Superintelligenz» als Bezeichnung für KI durchzusetzen. Er argumentiert, der Name «künstliche Intelligenz» lasse die Technologie «fake» wirken. 

In der Anfangsphase von Trumps zweiter Amtszeit gehörte Musk zu den engsten Verbündeten des Präsidenten. Später zerstritten sich die beiden, unter anderem wegen eines Steuergesetzes; inzwischen hat sich das Verhältnis weitgehend wieder entspannt.

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