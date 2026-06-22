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Boris Boden
22. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Weltweite Smartwatch-Verkäufe legen zu

Im ersten Quartal des Jahres stiegen die weltweiten Verkäufe von Smartwatches leicht an. Apple konnte seine Führung dabei ausbauen, erster Verfolger bleibt dank eines starken Heimatmarktes Huawei.
Samsung Galaxy Watch 8
© Samsung

Die weltweiten Smartwatch-Verkäufe im ersten Quartal stiegen im Jahresvergleich um vier Prozent. Die Analysten von Counterpoint Resreach führen das vor allem auf die höhere Nachfrage im Premiumsegment und im wichtigen chinesischen Markt zurück. Auch wenn die Marktforscher mit zunehmenden negativen Auswirkungen durch die Chipknappheit rechnen, sind Smartwatches weniger betroffen als andere ITK-Produkte und es wird an der Prognose eines durchschnittlichen jährlichen Absatzwachstums von drei Prozent für die Jahre bis 2030 festgehalten.

Apple baute im ersten Quartal 2026 seine Führung mit einer Steigerung der Verkäufe um 21 Prozent weiter aus und erhöhte seinen Marktanteil von 20 auf 23 Prozent. Mehr als die Hälfte der Apple Watches wurde dabei in Nordamerika abgesetzt, doch auch China und Europa wiesen ein starkes Wachstum auf. Ein Verkaufserfolg war zudem das günstige Modell SE 3.

Erster Verfolger bleibt Huawei mit einem Anstieg der Verkäufe um 12 Prozent, was einen Marktanteil von 17 Prozent bedeutete. In der chinesischen Heimat brachte vor allem der Fokus auf erweiterte Gesundheitsfunktionen den Erfolg mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten im globalen Markt Xiaomi mit zehn Prozent Marktanteil, Imoo mit sieben Prozent und Samsung. Die Koreaner mussten als einziger Hersteller in der Sptzengruppe mit einem Minus der Verkäufe um 28 Prozent starke Einbrüche hinnehmen und fielen beim Marktanteil von sieben auf nur noch fünf Prozent.

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