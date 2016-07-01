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Simon Gröflin
1. Jul 2016
Lesedauer 2 Min.

News

WhatsApp im Ausland trotz anderer SIM-Karte nutzen

Ich will WhatsApp im Ausland mit einer lokalen Prepaid-SIM weiternutzen, aber meine eigene Nummer behalten. Geht das?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Für einen längeren Ferienaufenthalt haben Sie sich entschieden, eine lokale Prepaid-SIM im Ausland zu kaufen. Nur, wie lässt sich die andere SIM-Karte mit der eigenen Nummer weiternutzen? Das geht. WhatsApp ist zwar mit der Telefonnummer des Nutzers verknüpft, trotzdem können Sie den beliebten Messenger mit einer anderen SIM-Karte weiterverwenden. Wechseln Sie Ihre SIM-Karte temporär, bleibt die Verknüpfung bestehen. Warum? WhatsApps Erfolgsrezept war schon immer das einfache Einrichten. Dieses besteht darin, Kontakte einfach zu finden, respektive alle Einträge, die Ihre Handy-Nummer gespeichert hat. Nun könnte man meinen, WhatsApp fragt auch bei der Einrichtung einer neuen SIM-Karte nach einer neuen Verknüpfung. Dem ist nicht so.

Folgendes passiert beim Einlegen einer anderen SIM-Karte: Nach Einsetzen der Auslands-SIM fragt WhatsApp, ob Sie einen neuen Benutzer registrieren möchten. Das verneinen Sie einfach. Dann nutzen Sie den Messenger weiterhin mit dem alten Konto, solange Sie Ihr Gerät nicht zurücksetzen. Sie bleiben also im Ausland für alle Ihre Kontakte – trotz fremder SIM-Karte – weiterhin erreichbar. Zu Hause wechseln Sie dann einfach die SIM-Karten wieder. Wichtig ist natürlich, dass Sie sich während der Nutzung des Ausland-Prepaids nicht auf einem anderen Handy mit Ihrer Schweizer SIM neu bei WhatsApp registrieren.

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