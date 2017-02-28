WhatsApp: Status-Tracking abschalten

Das von Snapchat abgekupferte Feature «Status» erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Ein Bild posten und nach 24 Stunden verschwindet es wieder. Wie bei Snapchats «Stories». Nur: Einfach so gepostet, kann es jeder sehen – und Sie können sehen, wer es sich angeschaut hat. Natürlich kann auch jeder andere Nutzer sehen, wenn Sie sich seinen Status angesehen haben. Wenn Sie das Ganze etwas diskreter gestalten möchten, ohne auf den Status zu verzichten, befolgen Sie diese zwei Tipps:

Status differenziert teilen

Es ist wie bei Facebook: Nicht jeder braucht zu sehen, was Sie posten. Also bestimmen Sie, wer den neu geposteten Status sehen darf und wer nicht.