Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
28. Feb 2017
Lesedauer 2 Min.

News

WhatsApp: Status-Tracking abschalten

Die neue Status-Funktion ist beliebt – wer sich die Stati anschaut, hinterlässt auch Spuren. So verhindern Sie das.

So bearbeiten Sie Ihre Status-Einstellungen

© Quelle: PCtipp.ch

Das von Snapchat abgekupferte Feature «Status» erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Ein Bild posten und nach 24 Stunden verschwindet es wieder. Wie bei Snapchats «Stories». Nur: Einfach so gepostet, kann es jeder sehen – und Sie können sehen, wer es sich angeschaut hat. Natürlich kann auch jeder andere Nutzer sehen, wenn Sie sich seinen Status angesehen haben. Wenn Sie das Ganze etwas diskreter gestalten möchten, ohne auf den Status zu verzichten, befolgen Sie diese zwei Tipps:

Status differenziert teilen

Es ist wie bei Facebook: Nicht jeder braucht zu sehen, was Sie posten. Also bestimmen Sie, wer den neu geposteten Status sehen darf und wer nicht. 

 

So bearbeiten Sie Ihre Status-Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie WhatsApp und tippen Sie auf Einstellungen.
  2. Tippen Sie auf Account, danach auf Datenschutz und auf die Option Status.
  3. Nun können Sie wählen, ob all Ihre Kontakte Ihren Status sehen dürfen, oder wen Sie davon ausschliessen möchten. Klicken Sie dazu wahlweise auf Teilen nur mit... wenn Sie den Status wenigen Personen zugänglich machen wollen oder auf Meine Kontakte ausser... wenn Sie nur wenigen Personen den Status vorenthalten möchten.

Status heimlich anschauen

Möchten Sie sich die Meldungen Ihrer Kontakte anschauen, ohne dass diese das gleich merken? So gehts:

 

So bearbeiten Sie Ihre Status-Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie WhatsApp und tippen Sie auf Einstellungen.
  2. Tippen Sie auf Account, danach auf Datenschutz.
  3. Deaktivieren Sie den Punkt Lesebestätigungen.

Hinweis: Sie bleiben nun zwar anonym, erfahren aber auch nicht, ob eine andere Person Ihre Status aufruft. Zudem deaktivieren Sie damit im normalen Chatverlauf die blauen Häkchen. 

Kommentare

WhatsApp Bildbearbeitung Datenverwaltung Software Smartphone & Apps Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt, welches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
22. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare