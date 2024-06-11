Das Wichtigste von der WWDC 2024

Aber auch vor Bildern wird nicht haltgemacht. Die Funktion «Image Playground» kommt in einer separaten App und ermöglicht die Generierung von Bildern, so wie man es heute bereits von Midjourney und anderen K.I.-Diensten her kennt. Die Funktion «Image Wand» geht sogar so weit, dass eine Skizze, die mit dem Pencil angefertigt wurde, neu generiert wird. Dabei wird wunschgemäss zwischen den Stilen «Animation», «Illustration» und «Skizze» gewählt; fotorealistische Bilder sind also (noch) nicht möglich.

Dabei betonte Apple immer wieder, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt, weil fast alle Funktionen auf dem Gerät durchgeführt werden. Doch in einigen Fällen müssen Aktionen auf einem entfernten Server abgearbeitet werden. Apples Ansatz dafür nennt sich «Private Cloud Compute» (PCC): Diese Cloud besteht aus Servern, die auf Apples eigenen Prozessoren basieren – es handelt sich also nicht um Azure-Instanzen oder Server-Dienste, die eingekauft wurden. Die Server sind dabei so konzipiert, dass die Daten nicht gespeichert werden und die Anfragen nicht einmal für Apple einsehbar sind. Unabhängige Experten sollen die Möglichkeit bekommen, dieses Versprechen zu überprüfen.

Sollte es trotzdem nötig sein, zapft das Gerät auf ausdrücklichen Wunsch ChatGPT 4o an – dann allerdings ist es vorbei mit der lokalen Verarbeitung und PCC. Dabei wird wahlweise die kostenlose oder die kostenpflichtige Version von ChatGPT verwendet, falls bereits ein Abo abgeschlossen wurde. Doch mit ChatGPT haben sich die Partnerschaften nicht erschöpft; so kündigte Apple an, dass es in Zukunft auch andere Drittanbieter von KI-Modellen integrieren will.

Da also das Gros der Arbeiten vom Gerät selbst gestemmt wird, sind die Anforderungen an die Hardware entsprechend hoch. Apple Intelligence bedingt mindestens ein iPhone mit dem A17-Pro-Chip, also ein iPhone 15 Pro (Max). Weder das reguläre iPhone 15 noch das iPhone 14 Pro sind den Anforderungen gewachsen, was auch daran liegt, dass in diesen Geräten weniger als 8 GB RAM verbaut sind. Sowohl für die iPads als auch für die Macs wird mindestens ein M1-SoC vorausgesetzt. Ganz aus dem Rennen sind hingegen sämtliche Apple-Watch-Modelle und HomePod-Lautsprecher.

Ein weiterer Wermutstropfen ist die sprachliche Einschränkung. Apple Intelligence wird beim Erscheinen von iOS 18 im Herbst immer als Beta geführt. Vor allem aber treten die neuen Funktionen nur in Erscheinung, wenn die Systemsprache auf US-Englisch eingestellt ist. Weitere Sprachen sollen erst nächstes Jahr folgen.

iOS 18: Im Zeichen der Anpassung

Mehr Individualisierung, mehr Anpassungen: das ist das Kernelement von iOS 18. Icons und Widgets sind nun endlich so flexibel, wie es bei Android schon seit einer gefühlten Ewigkeit der Fall ist. Im Dunkelmodus passen sich die Icons ebenfalls automatisch an und lassen sich zudem einfärben, um besser mit dem Bild im Hintergrund zu harmonieren.