Windows 11: Alles, was Sie wissen müssen

Wann ist Windows 11 verfügbar?

Für Teilnehmer des Insider-Programms soll es bereits in den kommenden Wochen eine Version geben. Ein offizielles Release-Datum gibt es aber noch nicht – gemeinhin wird angenommen, dass dies im Herbst dieses Jahres geschehen wird – zusammen mit neuer Hardware.

Was kostet Windows 11?

Wie schon beim Umstieg auf Windows 10 soll der Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 für private User kostenlos erfolgen.

Welche Systemanforderungen hat Windows 11?

Aktuell werden ein 64-Bit-Prozessor, 4 GB RAM und mindestens 64 GB freier Speicher benötigt. Windows 11 wird über das Windows Update Programm eingespielt – womöglich wird auch das Update-Tool von Windows 10 wieder zum Einsatz kommen.

Ebenfalls wichtig: Offenbar ist es so, dass die Home-Version von Windows 11 nun nur noch mit Microsoft-Konto eingerichtet werden kann. Ein Offline-Setup scheint nicht mehr möglich. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.