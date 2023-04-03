Wingo bietet neu 5G-Option an

Wingo, der Brand der Swisscom, der 2015 mit einem Pay-as-you-go-Abo namens Fair Flat startete, hat mittlerweile sechs Abonnements in seinem Portfolio, deren Preise sich abwechslungsweise in einer Promo-Aktion befinden. So regelmässig, dass man manchmal gar nicht mehr weiss, was die Abonnements ursprünglich eigentlich kosten würden.

Eines behielt sich die Swisscom allerdings für Swisscom-Abos vor: 5G Speed. Während dies bei anderen Sub-Brands – etwa Yallo bei Sunrise – bereits dazu gehörte, blieb Wingo-Kunden dies verwehrt. Nun hat sich das aber geändert. Seit Kurzem gibt es auch für Wingo-User die Möglichkeit, 5G zu nutzen. Allerdings mit einem Preisaufschlag. Mit 10 Franken monatlich schlägt der Speed-Turbo zu Buche. Bei den Abo-Formalitäten bleibt Wingo allerdings auch hier einfach: Ein Monat beträgt die Mindestdauer, danach lässt sich die Option jeweils auf Ende des Monats kündigen. Ob es sich also lohnt, kann durchaus einfach mal kurz ausprobiert werden.

So aktivieren Sie die Option: