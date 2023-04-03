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Florian Bodoky
3. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

5G-Abo

Wingo bietet neu 5G-Option an

Swisscom-Tochter Wingo lockt mit günstigen Abonnements fürs Handy. Der Haken daran: 5G gabs nicht dazu. Das ändert sich jetzt.
© (Quelle: Wingo)

Wingo, der Brand der Swisscom, der 2015 mit einem Pay-as-you-go-Abo namens Fair Flat startete, hat mittlerweile sechs Abonnements in seinem Portfolio, deren Preise sich abwechslungsweise in einer Promo-Aktion befinden. So regelmässig, dass man manchmal gar nicht mehr weiss, was die Abonnements ursprünglich eigentlich kosten würden. 

Eines behielt sich die Swisscom allerdings für Swisscom-Abos vor: 5G Speed. Während dies bei anderen Sub-Brands – etwa Yallo bei Sunrise – bereits dazu gehörte, blieb Wingo-Kunden dies verwehrt. Nun hat sich das aber geändert. Seit Kurzem gibt es auch für Wingo-User die Möglichkeit, 5G zu nutzen. Allerdings mit einem Preisaufschlag. Mit 10 Franken monatlich schlägt der Speed-Turbo zu Buche. Bei den Abo-Formalitäten bleibt Wingo allerdings auch hier einfach: Ein Monat beträgt die Mindestdauer, danach lässt sich die Option jeweils auf Ende des Monats kündigen. Ob es sich also lohnt, kann durchaus einfach mal kurz ausprobiert werden.

So aktivieren Sie die Option:

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Loggen Sie sich bei MyWingo ein
  2. Klicken Sie auf den Reiter Mein Abo
  3. Wählen Sie nun Option hinzufügen
  4. Beim Punkt Full Speed 5G klicken Sie auf Aktivieren und bestätigen die Auswahl beim aufploppenden Fenster nochmals

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