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Boris Boden
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Patrick Hediger
16. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Xiaomi bringt die Redmi Watch 6 in die Schweiz

Mit der Redmi Watch 6 Bringt Xiaomi eine günstige Smartwatch in die Schweiz und nach Deutschland, die durch das grosse fast quadratische Amoled-Display auffällt und eine lange Akkulaufzeit bieten soll.
Xiaomi Redmi Watch 6
© Xiaomi

Die Redmi Watch 6 ist eine neue Smartwatch von Xiaomi. Sie soll sich durch ein grosses Display, umfassende Gesundheitstrackingfunktionen und eine besonders lange Akkulaufzeit auszechnen und kommt in den drei Farben Obsidian Black, Silver Gray und Glacier Blue für 99 Franken oder 99,99 Euro sofort in den Handel.

Auffällig ist das 2,07 Zoll grosse Amoled-Display mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 82 Prozent und einem schlanken, symmetrischen Gehäuse von 2 mm an allen Seiten. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2000 Nits sollen alle Displayinhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein. Die Bildwiederholrate liegt bei 60 Hz.

Der Mittelrahmen besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, ist 9,9 mm dünn und wiegt ohne Armband 31 Gramm. Die Redmi Watch 6 wird über ein Zwei-Tasten-Design bedient, das eine drehbare Krone aus Edelstahl für präzises Feedback beinhaltet. Die Uhr nutzt das Betriebssystem Xiaomi HyperOS und bietet Bluetooth 5.4 für stabile Telefonate und Musiksteuerung.

Ausgestattet mit einem 550-mAh-Akku bietet die Uhr laut dem Hersteller folgende Laufzeiten für den Alltag:
• Standard-Modus: Bis zu 12 Tage Akkulaufzeit
• Energiespar-Modus: Bis zu 24 Tage für längere Reisen
• Always-On-Display (AOD) Modus: Bis zu 7 Tage dauerhafte Anzeige

Mit über 150 Sportmodi soll die Smart Watch besonders auch für Sportbegeisterte ein geeigneter Begleiter sein. Zu ihren Gesundheitsfunktionen gehören unter anderem die Überwachung von Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung (SpO₂) auch unter Wasser, Wasserresistentz bis 5 Bar, Schlaf- und Stress-Tracking sowie integrierte Sensoren zur präzisen Datenerfassung, darunter geomagnetische Sensoren, Umgebungslichtsensoren und Gyroskope

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