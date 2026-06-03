Xiaomi mit neuer Smartwatch und weiteren Wearables

Neben den beiden Smartphones der 17T-Serie hat Xiaomi auf einem Event in Wien auch neue Wearables- und Musikprodukte vorgestellt, die ab sofort verfügbar sind. Die In-Ear-Kopfhörer Buds 6 und der Lautsprecher Sound Play kommen dabei in der Violet Collection zusammen mit den 17T-Smartphones in der Trendfarbe Violett.

Die drahtlosen Kopfhörer Buds 6 gibt es für 119 Franken in vier Farben. Sie verfügen über einen dynamischen 11-mm-Treble-Treiber mit drei Magneten für kraftvolle Bässe, gepaart mit einer 24-Karat-vergoldeten Membran, die die Empfindlichkeit im Hochtonbereich um 30 Prozent optimieren und so für klarere, präzisere Höhen sorgen soll. Um klare Telefonate im Alltag zu gewährleisten, unterdrückt das 3-Mikrofon-AI-Rauschunterdrückungssystem in Kombination mit einer netzartigen Akustikstruktur bis zu 95 dB² Hintergrundgeräusche und soll selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 m/s für klare Sprachübertragung sorgen. In Verbindung mit der ANC-Funktion mit den Dual-Modi «Balanced» und «Deep» kann der für die Umgebung am besten geeignete Grad der Geräuschunterdrückung gewählt werden, um ein intensiveres Hörerlebnis zu ermöglichen.

Jeder Ohrhörer wiegt nur 4,4 Gramm und verfügt über ein ergonomisches Semi-In-Ear-Design, das sich der natürlichen Form des Ohrs anpasst und so den Druck und die Beschwerden reduzieren soll, die bei herkömmlichen In-Ear-Modellen auftreten. Zum ersten Mal sind Xiaomi-Ohrhörer mit Apple Find My (Apple-Geräte) und Googles Find Hub (Android-Geräte) kompatibel.

Lautstarker Begleiter

Der Lautsprecher Sound Play kommt für 49,90 Euro (noch kein Schweizer Preis) mit einer von Stoff ummantelten Hülle in vier Farben, die gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt ist. Auffällig sind die Infinity-Spiegelbeleuchtung an der Oberseite und eine umgebende Ambientebeleuchtung an der Unterseite. Es gibt fünf Farbeffekte und drei Beleuchtungsmodi. Die 18-Watt-Hochleistungs-Sound-Engine erzeugt raumfüllenden Klang. Was die Konnektivität betrifft, ermöglicht True Wireless Stereo (TWS) den Betrieb von zwei Geräten als separate linke und rechte Kanäle für ein echtes Stereoklangbild, während der Party-Modus mit Auracast die synchronisierte Wiedergabe von bis zu 100 kompatiblen Lautsprechern unterstützt, was ein abgestimmtes Audio- und Lichterlebnis für grössere Räume oder Veranstaltungen bieten soll. Ein 2.600 mAh Akku soll bis zu 14 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung ermöglichen und ist in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.