Xiaomi mit neuer Smartwatch und weiteren Wearables
Neben den beiden Smartphones der 17T-Serie hat Xiaomi auf einem Event in Wien auch neue Wearables- und Musikprodukte vorgestellt, die ab sofort verfügbar sind. Die In-Ear-Kopfhörer Buds 6 und der Lautsprecher Sound Play kommen dabei in der Violet Collection zusammen mit den 17T-Smartphones in der Trendfarbe Violett.
Die drahtlosen Kopfhörer Buds 6 gibt es für 119 Franken in vier Farben. Sie verfügen über einen dynamischen 11-mm-Treble-Treiber mit drei Magneten für kraftvolle Bässe, gepaart mit einer 24-Karat-vergoldeten Membran, die die Empfindlichkeit im Hochtonbereich um 30 Prozent optimieren und so für klarere, präzisere Höhen sorgen soll. Um klare Telefonate im Alltag zu gewährleisten, unterdrückt das 3-Mikrofon-AI-Rauschunterdrückungssystem in Kombination mit einer netzartigen Akustikstruktur bis zu 95 dB² Hintergrundgeräusche und soll selbst bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 m/s für klare Sprachübertragung sorgen. In Verbindung mit der ANC-Funktion mit den Dual-Modi «Balanced» und «Deep» kann der für die Umgebung am besten geeignete Grad der Geräuschunterdrückung gewählt werden, um ein intensiveres Hörerlebnis zu ermöglichen.
Jeder Ohrhörer wiegt nur 4,4 Gramm und verfügt über ein ergonomisches Semi-In-Ear-Design, das sich der natürlichen Form des Ohrs anpasst und so den Druck und die Beschwerden reduzieren soll, die bei herkömmlichen In-Ear-Modellen auftreten. Zum ersten Mal sind Xiaomi-Ohrhörer mit Apple Find My (Apple-Geräte) und Googles Find Hub (Android-Geräte) kompatibel.
Lautstarker Begleiter
Der Lautsprecher Sound Play kommt für 49,90 Euro (noch kein Schweizer Preis) mit einer von Stoff ummantelten Hülle in vier Farben, die gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt ist. Auffällig sind die Infinity-Spiegelbeleuchtung an der Oberseite und eine umgebende Ambientebeleuchtung an der Unterseite. Es gibt fünf Farbeffekte und drei Beleuchtungsmodi. Die 18-Watt-Hochleistungs-Sound-Engine erzeugt raumfüllenden Klang. Was die Konnektivität betrifft, ermöglicht True Wireless Stereo (TWS) den Betrieb von zwei Geräten als separate linke und rechte Kanäle für ein echtes Stereoklangbild, während der Party-Modus mit Auracast die synchronisierte Wiedergabe von bis zu 100 kompatiblen Lautsprechern unterstützt, was ein abgestimmtes Audio- und Lichterlebnis für grössere Räume oder Veranstaltungen bieten soll. Ein 2.600 mAh Akku soll bis zu 14 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung ermöglichen und ist in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.
Ebenfalls neu ist die Xiaomi Watch S5 46mm, die es für 179 Franken in Schwarz und Silber sowie für 199 Franken in Blau und Grün gibt. Die Smartwatch verfügt über ein 46 mm grosses Gehäuse bei einem Gewicht von 46 g und einem schlanken Profil von 10,99 mm. Ein hochwertiger Mittelrahmen aus Edelstahl soll für mehr Strapazierfähigkeit sorgen. Optional sind Lünetten aus Edelstahl, Keramik und geschmiedetem Karbon.
Das Display wird durch ein 1,4 Zoll grosses Amoled-Display aufgewertet, das sich durch einen um 40 Prozent schmaleren Rahmen und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.500 Nits auszeichnet und so auch bei hellem Sonnenlicht eine klare Sichtbarkeit von Benachrichtigungen und Gesundheitsdaten gewährleisten soll. Der 815-mAh-Akku soll bei geringer Nutzung eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen bringen.
Mit über 150 Sportmodi verfügt das Gerät zudem über einen optimierten Herzfrequenzsensor mit 4 LEDs und 4 PD-Sensoren sowie optimierte Algorithmen, wodurch eine zuverlässigere Überwachung gewährleistet sein soll. Ein optimierter Dual-Band-GNSS-Empfänger mit fünf Systemen sorgt für eine präzise und stabile Ortung bei Outdoor-Aktivitäten. Im Bereich Schlaf bieten neue Wochen- und Monatsberichte sowie die HRV-Schlafüberwachung tiefere Einblicke in langfristige Ruhemuster.
Sportsfreund für den Arm
Das Smart Band 10 Pro kommt in Pink, Schwarz und Silber für 79 Franken die Ceramic Edition kostet 99,99 Euro. Dafür gibt es ein 1,74-Zoll-Amoled-Display und einen 350-mAh-Akku, der bei leichter Nutzung bis zu 21 Tage Laufzeit bieten soll. Das Gehäuse 21,6 Gramm leichten Fitnessarmbands besteht aus Aluminium. Mehr als 150 Sportmodi werden unterstützt, darunter ein neuer Track Mode für Rundenerfassung sowie ein erweiterter Cycling Mode. Das Schlaftracking wurde um Trendberichte, HRV-Auswertungen und Schlaf-Effizienz ergänzt. Darüber hinaus arbeitet das Xiaomi Smart Band 10 Pro mit Clue zusammen, einer weltweit führenden App für Zyklus- und Periodentracking, um einen umfassenderen Ansatz für das Gesundheitsmanagement von Frauen zu bieten.
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