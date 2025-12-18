Xplora bringt „Startphone“ für Kinder

Das XploraOne verzichtet bewusst auf Internetzugang, soziale Medien und App-Stores. Stattdessen beschränkt sich der Funktionsumfang auf grundlegende Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen. Telefonieren und Nachrichtenversand stehen im Mittelpunkt, ergänzt um einen spielerischen Aspekt ohne Zugriff auf externe Plattformen. Ziel ist es laut Unternehmen, Kindern einen kontrollierten Einstieg in mobile Kommunikation zu ermöglichen, ohne sie frühzeitig mit den typischen Mechanismen von Smartphones zu konfrontieren.

Zwischen Smartwatch und Smartphone

Xplora ist bislang vor allem für seine Kinder-Smartwatches bekannt, die Telefonie, Standortfunktionen und eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten kombinieren. Mit dem XploraOne rückt das Unternehmen nun näher an das klassische Handyformat heran, bleibt funktional aber deutlich darunter. Das Gerät ist darauf ausgelegt, überwiegend in der Tasche zu bleiben und nicht dauerhaft genutzt zu werden – ein Ansatz, der sich klar gegen die intensive Bildschirmnutzung moderner Smartphones richtet.

Adressiert werden damit insbesondere Eltern, die ihrem Kind zwar mehr Eigenständigkeit und Erreichbarkeit ermöglichen wollen, den Schritt zum Smartphone aber noch nicht gehen möchten. Die Altersangabe von 9 bis 11 Jahren zielt genau auf diese Übergangsphase ab.

Sicherheit als zentrales Element

Ein zentrales Element des Geräts ist der sogenannte Xplora Guardian Service. Über diesen können Eltern bestimmte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen nutzen, etwa zur Übersicht über Kontakte oder zur allgemeinen Nutzungskontrolle. Details zur konkreten Ausgestaltung bleiben offen, das Prinzip ist aus den bisherigen Xplora-Produkten jedoch bekannt: Kommunikation findet in einem klar definierten Rahmen statt, Kontakte müssen freigegeben werden, externe Inhalte bleiben aussen vor.

Das XploraOne soll ab dem 12. Januar 2026 erhältlich sein. Der Verkaufspreis liegt bei 149 Euro. Für den Betrieb ist ein Mobilfunktarif erforderlich; angeboten wird dafür der Tarif „Xplora Connect“ ab 9,99 Euro monatlich.

Wann das Gerät in die Schweiz kommt, ist uns noch nicht bekannt.