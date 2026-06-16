YouTube Premium ab sofort bei Sunrise erhältlich

YouTube Premium bietet werbefreie Unterhaltung mit Millionen von Videos, Songs und Podcasts sowie die Möglichkeit, exklusive Inhalte herunterzuladen und offline zu nutzen. Zudem erlaubt die Wiedergabe im Hintergrund ein nahtloses Weiterhören und -sehen, auch wenn die App nicht aktiv genutzt wird. Der Service ist auf allen Geräten nutzbar und überzeugt mit verbesserter Videoqualität in Premium HD. Das YouTube Premium-Abo vereint mit YouTube, YouTube Music Premium und YouTube Kids Unterhaltung für die ganze Familie.

Neu ist das YouTube Premium-Abo direkt über Sunrise erhältlich – sowohl über die Sunrise Website, My Sunrise (Kundenportal oder App), den Sunrise TV-Shop via TV-Box, als auch in den Sunrise Shops. Dank der nahtlosen Integration von YouTube Premium in das Sunrise TV-Erlebnis profitieren Sunrise Kundinnen und Kunden von einer einfachen Verwaltung sowie der bequemen Abrechnung über My Sunrise und die Sunrise Rechnung. Auch bei Swisscom kann Youtube Premium bereits seit einiger Zeit auf ähnliche Weise über den Telco abonniert werden.

Exklusives Start-Angebot für YouTube Premium über Sunrise Rewards

Zum Start dieser Einbindung lanciert Sunrise ein attraktives Angebot für bestehende Kundinnen und Kunden: Über Sunrise Rewards erhalten sie YouTube Premium während sechs Monaten mit 50 Prozent Rabatt für CHF 8.45.-, ohne Mindestvertragsdauer und monatlich kündbar. Danach kostet das Abo CHF 16.90 pro Monat. Das Angebot läuft ab sofort bis zum 21. Juli 2026.