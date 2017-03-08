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YouTube Song Downloader 2017
Auf YouTube findet man viele Cover-Versionen bekannter Lieder, die man nirgendwo kaufen kann. Wäre es nicht toll, wenn man die Songs für den Privatgebrauch herunterladen und auf dem PC abspeichern könnte? Der YouTube Song Downloader 2017 für Windows macht genau das. Einfach den Link zum Video ins Programm kopieren – den Rest erledigt die Software. Man kann aber auch YouTube nach Songs oder Interpreten durchforsten oder – in der kostenpflichtigen Pro-Version – auch nach Alben suchen. Per Mausklick lässt sich der Download des gewünschten Videos starten. Da viele aber gar nicht scharf auf das Video sind, sondern viel lieber nur die Tonspur herunterladen möchten, besteht im YouTube Song Downloader auch die Möglichkeit, einzig und allein die Musik zu sichern – als MP3- oder OGG-Datei.
Neu: Musik-Player und Normalizer-Funktion
Der YouTube Song Downloader wurde für die Version 2017 überarbeitet und erweitert. Das Windows-Programm verfügt ab sofort über einen eigenen Player, der einen dabei unterstützt, die heruntergeladene Musik auf dem Computer abzuspielen. Und die Normalizer-Funktion sorgt gemäss Hersteller Abelssoft dafür, dass alle mit dem YouTube Song Downloader 2017 angelegten Musikdateien die gleiche Lautstärke haben. Vorbei also die Zeiten, als man sich beim Abspielen über zu laute und dann wieder zu leise Lieder geärgert hat.
Preis, Versionen, weitere Informationen
Der YouTube Song Downloader 2017 lässt sich gratis verwenden. Die Windows-Software finanziert sich durch ins Programm eingeblendete Werbung. Für 10 Franken bekommen Sie die werbefreie Pro-Version, die als zusätzliche Funktion die Albensuche enthält. Weitere Informationen zur Musik-Software finden Sie auf der Website des Herstellers.
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