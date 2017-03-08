Auf YouTube findet man viele Cover-Versionen bekannter Lieder, die man nirgendwo kaufen kann. Wäre es nicht toll, wenn man die Songs für den Privatgebrauch herunterladen und auf dem PC abspeichern könnte? Der YouTube Song Downloader 2017 für Windows macht genau das. Einfach den Link zum Video ins Programm kopieren – den Rest erledigt die Software. Man kann aber auch YouTube nach Songs oder Interpreten durchforsten oder – in der kostenpflichtigen Pro-Version – auch nach Alben suchen. Per Mausklick lässt sich der Download des gewünschten Videos starten. Da viele aber gar nicht scharf auf das Video sind, sondern viel lieber nur die Tonspur herunterladen möchten, besteht im YouTube Song Downloader auch die Möglichkeit, einzig und allein die Musik zu sichern – als MP3- oder OGG-Datei.