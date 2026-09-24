ZURICH POP CON & Game Show 2026 sorgt für Weekend-Action

Die Besuchenden erwartet ein vielseitiges, interaktives Festivalprogramm mit internationalen Gästen, Live-Shows, Talks, Workshops, zahlreichen Community-Events und exklusiven Game-Premieren. Um den individuellen Festivaltag optimal zu gestalten, empfehlen die Veranstaltenden, sich vorgängig auf der Webseite die persönlichen Highlights auszusuchen.

Internationale Stargäste und bekannte Stimmen

Das Programm bietet Begegnungen mit Schauspielerinnen, Schauspielern und bekannten Stimmen aus Film, Serien und Games. Zu den Highlights gehört unter anderem ein Q&A Talk mit Vincent Regan, bekannt aus Produktionen wie One Piece und House of the Dragon. Am Sonntag geben Luke Dale und Tom McKay Einblicke in ihre Rollen als Synchronsprecher und Motion Capture Artists im erfolgreichen Videospiel Kingdom Come: Deliverance. Auch Mecia Simson, bekannt aus der Netflix-Serie The Witcher und weitere Gäste reisen nach Zürich.

Mit dabei sind viele populäre Stimmen aus Filmen und Serien: Scarlet Lubowski, René Dawn-Claude, Esra Vural und Santiago Ziesmer sprechen an beiden Festivaltagen über ihre Sprechrollen von bekannten Charakteren wie Biene Maja, Spongebob Schwammkopf, Mira aus dem Film K-Pop Demon Hunters oder Jean Kirschstein aus dem Anime Attack on Titan.

Prominent vertreten ist auch die deutsche Creator-Szene: Stars wie Julien Bam, Naomi Jon, Anni The Duck, Raafey, Rosemondy und Elquaria treffen ihre Community in Zürich.

Alle Gäste stehen dabei nicht nur auf der Bühne, sondern sind auch für Autogrammstunden und gemeinsame Fotos mit ihren Fans vor Ort.

Das Schweizer Cosplay-Herbsttreffen

Cosplay nimmt auch 2026 einen zentralen Platz an der ZURICH POP CON ein. Mit den täglichen Cosplay-Wettbewerben auf der Hauptbühne stehen kreative Kostüme, Performances und die Community im Mittelpunkt.

Nach dem Cosplay Village der Schwesterveranstaltung FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con beherbergt auch die ZURICH POP CON & Game Show das europaweit grösste Aufgebot an Schweizer und internationalen Cosplaygästen, die aus Indonesien, Australien, Italien, Portugal, Belgien, Frankreich und Deutschland anreisen. Auch der bekannte Cosplay-Fotograf eosAndy ist mit einem Studio vor Ort.

Auf der Openair Cosplay Stage werden die Besuchenden selbst Teil des Festivals: Cosplayerinnen und Cosplayer können dort ihre Interpretationen verschiedenster Charaktere in Szene setzen oder einem Fantreffen beiwohnen. Wer selbst ein Cosplay plant, erhält bei diversen Workshops Einblicke in das kreative Hobby und praktische Tipps für eigene Projekte.

Auch andere Kunstformen sind wichtiger Bestandteil des Festivals. In der Artist Alley präsentieren rund 200 Kunstschaffende aus der ganzen Welt ihre Werke. Zu den geladenen Gästen zählt auch die italienische Comiczeichnerin Laura Braga, die für ihre Arbeiten für Verlage wie Marvel, DC Comics, Archie Comics und Dynamite bekannt ist. Direkt angrenzend kreieren Urban Artist live ihre grossformatigen Werke. Der langjährige Disney-Zeichner Ulrich Schröder zeichnet für seine Fans und auch live auf einer Bühne. Im Mittelaltermarkt können Besuchende in historische Welten eintauchen und traditionelles Handwerk entdecken.

Gaming, K-Pop und japanische Kultur

Gaming-Fans erwartet eine grosse Nintendo Zone mit aktuellen und kommenden Titeln für die Nintendo Switch 2 sowie exklusive Pre-Releases und Premieren kommender Games. Besuchende erhalten damit die Gelegenheit, kommende Nintendo-Neuheiten in der Schweiz bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart anzuspielen. Ergänzt wird das Angebot durch Esports, Turniere, Retro Gaming sowie Boardgames und Trading Card Games – und damit durch zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Einen Einblick in die Schweizer Games-Branche gibt die Swiss Game Developers Association (SGDA). Zehn Schweizer Studios präsentieren am Stand ihre aktuellen Projekte und zeigen, wie vielfältig die lokale Gameszene ist.

Auch die japanische Kultur ist wieder mit verschiedenen Angeboten in einer eigenen Halle vertreten. Bei der Koto- & Kimono-Präsentation erhalten Besucherinnen und Besucher Einblicke in japanische Kultur und Mode. Ergänzt wird das Programm durch Martial-Arts-Shows, Tai-Chi- oder Kalligrafie-Workshops und am Stand des Studierendenvereins Zürich Universities Anime kann man an Manga-Zeichnungskursen und Anime-Quizzes teilnehmen. Daneben gibt es diverse Streetfood-Stände, welche kulinarische Highlights anbieten.

Den Abschluss des Festivalwochenendes bildet schliesslich der Swiss K-Pop Dance Summit auf der Hauptbühne, an dem die besten Schweizer K-Pop-Tanzformationen zu sehen sind.

Live-Erlebnisse auf zahlreichen Bühnen

Das Festival setzt auf ein Programm, das nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen einlädt. An diversen Ständen sind die Besuchenden eingeladen, neues zu entdecken und mitzumachen: so unter anderem bei der Bardogs Calisthenics Show, bei der Kraft, Balance und Akrobatik im Mittelpunkt stehen oder bei Lichtschwert-Workshops in der Star Wars Fan Zone.

Auch Podcast-Fans kommen auf ihre Kosten: Alma & Noa von SWAGON sowie das beliebte Duo Hanselmann und Heller zeichnen nebst sechs anderen Schweizer Podcasts ihre Shows live im Podcast Studio auf und machen das Publikum dabei direkt zum Teil des Geschehens.

Die ZURICH POP CON & Game Show verbindet damit auch in ihrer neunten Ausgabe unterschiedliche Bereiche der Popkultur und schafft Raum für Begegnungen zwischen Fans, Kunstschaffenden und Communities.

Das vollständige Tagesprogramm sowie Informationen zu den Autogramm- und Fotosessions mit den Stargästen sind auf der offiziellen Festivalwebsite verfügbar.

Tickets, Einlass und Anreise

Wer die ZURICH POP CON & Game Show live erleben möchte, hat weiterhin die Chance: Für einen reibungslosen Einlass setzen die Veranstaltenden auf gestaffelte Eintrittszeiten. Bereits ausverkauft sind die 10-Uhr-Tickets für Samstag sowie die Weekend-Tickets.

Verfügbar sind jedoch weiterhin Tickets für die restlichen Einlasszeiten Samstag und die Zeitslots am Sonntag. Unabhängig von der gewählten Einlasszeit gilt das Ticket für den gesamten Tag bis 19 Uhr und ermöglicht den Zugang zu allen sieben Hallen und dem gesamten Festivalgelände.

Tickets sind – solange verfügbar – auch an der Tageskasse erhältlich. Für die Anreise empfehlen die Veranstaltenden die öffentlichen Verkehrsmittel.