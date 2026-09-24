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Patrick Hediger
24. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 38

In der Kalenderwoche 38 vom 14. bis 20. September 2026 standen die Artikel «Alte Rechner, neue Ideen» und «SBB: So finden Sie das geheime Spiel in der SBB-App» oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp.ch

Die Kalenderwoche 38 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 14. bis 20. September 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Alte Rechner, neue Ideen

Rang 2

SBB: So finden Sie das geheime Spiel in der SBB-App

Rang 3

Schneller surfen - so klappt es!

Rang 4

Android: Mehr System-Informationen, als Sie jemals wissen wollten

Rang 5

Galaxus eröffnet ein neues Lager in Bülach für Dauerbrenner-Artikel

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