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Daniel Bader
24. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Gratis: Academy-Webinar

Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen

Im PCtipp-Swisstopo-Academy-Webinar war das Thema: «swisstopo-App entdecken: Karten, Funktionen, Tipps & Tricks». Knapp 450 Teilnehmer wollten live dabei sein! Falls Sie nicht teilnehmen konnten, sehen Sie sich das Academy-Video hier nochmals in voller Länge an. Viel Spass dabei!

Im PCtipp-Swisstopo-Academy-Webinar wurden die Funktionen, Bedienung und viele Extras besprochen

© Swisstopo

Tipp: Das komplette Video finden Sie auch nochmals am Ende des Artikels!

Die swisstopo-App ist der ideale Begleiter für alle, die sich in der Schweiz sicher orientieren möchten – ob beim Wandern, Velofahren, Reisen oder im Alltag. Als 100 % kostenloses Schweizer Qualitätsprodukt des Bundesamts für Landestopografie deckt die App  (wahlweise Download für Android- oder iOS-Handys/Tablets) das gesamte Schweizer Staatsgebiet lückenlos und in höchster Präzision ab. Kurzum: Die swisstopo-App ist die unangefochtene Nummer eins unter den Schweizer-Karten-Apps.

Die wichtigsten Highlights der App auf einen Blick:

  • Lückenlose Schweizer Karten: Amtliche und hochpräzise Kartendaten für die gesamte Schweiz – von Wanderwegen bis hin zu Velo- und Mountainbike-Routen.
  • 100 % kostenlos: Sämtliche Karten, Funktionen und Höhendaten stehen ohne Abofallen oder versteckte Kosten zur Verfügung.
  • Zuverlässige Offline-Nutzung: Gesamte Kartenregionen und geplante Touren lassen sich vorab auf das Smartphone herunterladen – ideal für Gebiete ohne Mobilfunknetz.
  • Integrierte Tourenplanung: Routen für Wanderungen, E-Bike- und Velotouren direkt in der App planen, Distanzen messen und Höhenprofile analysieren. Plus: Ski-Touren.
  • Standort- und Höhenanzeige: Präzise Live-Ortung inkl. Höhenmesser und Kompassfunktion für die sichere Orientierung im Gelände.
  • Einfacher Datenexport: GPX-Tracks und Standortdaten lassen sich mühelos exportieren und weiterverwenden.
  • Geokoordinaten & QR-Codes für Ihren Tourenbericht nutzen
© Swisstopo

Swisstopo-App-Experte Karsten Pippig (siehe Bild), der durch das PCtipp-swisstopo-Webinar führt, stellt die aktuelle App, die alle wichtigen Grundfunktionen und Neuerungen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Bedienung, über die Tourenplanung bis hin zur Auswertung unterstützen.

▬ Inhalt ▬▬▬

0:00 Intro

2:46 Spannende Infos zur Swisstopo-App Hier kann man die App für Android und iOS herunterladen

8:58 Funktionen zur Swisstopo-App: Aufbau der App, Hauptmenü, Einstellungen, Maps und «Layer», Wanderkarten (Sperrung, ÖV, Wanderland) u.v.m.

23:11 Ganz praxisnah: Fragen von über 400 (!) Zuschauern, von Karsten Pippig beantwortet

28:52 Volle Routenplanung, «Wegstrecke ziehen» und ändern, weitere Tipps und Tricks, Begleitmodus, Import und Export von Touren, das Ändern des Tourentyps, Offlinekarten nutzen

52:20 Weitere Extras: Panoramamodus, Livedaten, Basemap, weiterführende Informationen zu Bergbahnen, ÖV, Waldbrandgefahren, Feuerstellen, etc.

67:00 Schlussworte

Tipp: Sie können das Video komplett anschauen (am Ende des Artikels), und/oder zu einer definierten Zeitmarke (per Klick auf den zugehörigen Link) wechseln, und sich so ein Thema nochmals genauer anschauen.

Mit von der Partie im Webinar waren  der Swisstopo-Experte Karsten Pippig und Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp.

Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot (und vielleicht jetzt schon zum Vormerken für ein schönes Weihnachtsgeschenk): Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.

Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!

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