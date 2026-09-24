Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen

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Die swisstopo-App ist der ideale Begleiter für alle, die sich in der Schweiz sicher orientieren möchten – ob beim Wandern, Velofahren, Reisen oder im Alltag. Als 100 % kostenloses Schweizer Qualitätsprodukt des Bundesamts für Landestopografie deckt die App (wahlweise Download für Android- oder iOS-Handys/Tablets) das gesamte Schweizer Staatsgebiet lückenlos und in höchster Präzision ab. Kurzum: Die swisstopo-App ist die unangefochtene Nummer eins unter den Schweizer-Karten-Apps.

Die wichtigsten Highlights der App auf einen Blick: