Windows 10 und 11: Gruppierung nach Zeitspanne ausschalten

Sie besuchen unter Windows 10 oder Windows 11 wieder einmal Ihren Downloads-Ordner und stellen fest, dass die enthaltenen Dateien nach Zeiträumen gegliedert sind. Diese Darstellungsänderung wurde vor rund vier Jahren mit der Installation des Updates («1903») aktiviert. Und sie verfolgt seither die User.

Tipp: Schalten Sie die Gruppierung nicht vorschnell aus, sondern probieren Sie damit ein wenig herum. Die einzelnen Gruppierblöcke lassen sich übers kleine Winkel-Symbol zuklappen. Versuchen Sie auch einmal eine andere Gruppierung, zum Beispiel nach Typ, um etwa alle *.iso-Dateien schneller zu finden, oder nach Grösse, um schnell die grössten Dateibrocken aufzustöbern.

Soll die Gruppierung tatsächlich weg?

Das lässt sich sehr einfach wieder umschalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle in diesem Ordner. Im Kontextmenü finden Sie einen Befehl Gruppieren nach. Wählen Sie dort (Keine), verschwindet die Gruppierung – und die Dateien werden wieder in Ihrer bevorzugten Sortierreihenfolge (nach Name, Typ oder Datum) angezeigt. Die ändern Sie nach Belieben über Klicks auf die Spaltentitel.