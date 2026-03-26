3D-Druck ganz einfach

Die Slicer-Software

Die Slicer-Software übernimmt alle Aufgaben, mit denen sich der Mensch nicht beschäftigen möchte. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, das 3D-Modell vertikal in feine Scheiben zu schneiden («to slice»). Denn ironischerweise versteht ein 3D-Drucker überhaupt kein 3D; er kann dem Modell lediglich schichtweise Leben einhauchen, während die Software die Denkarbeit übernimmt, Bild 7.

Tipp: 3D-Modelle werden in den Formaten STL oder 3MF in die Slicer-Software geladen. Aus welcher Quelle die Modelle stammen, spielt keine Rolle. Das 3MF-Format gilt als das modernere, weil es zum Beispiel auch Farb­informationen speichern kann. Allerdings kann genau dieser Vorzug den Prozess und die Filament-Auswahl für Anfänger komplizierter machen. Deshalb sollten Sie sich während der ersten Zeit an das STL-Format halten.

Doch da ist noch viel mehr. Die Slicer-Software schneidet zu grosse Modelle in kleinere Teile, inklusive Öffnungen und Zapfen für das spätere Zusammensetzen. Sie kann den Druck anhalten und fortsetzen, das Filament automatisch austauschen oder mit einem Klick Stützen einbauen, um überhängende Elemente zu ermöglichen. Zudem reduziert sie den Filament-Verbrauch massiv: Wenn etwa eine Box gedruckt wird, bestehen die Wände nicht aus massivem Filament, sondern weisen im Inneren eine Wabenstruktur auf, die nebenbei für eine optimale Stabilität sorgt.

Es gibt Enthusiasten, die der Slicer-Software auch die letzte Optimierung abringen wollen und dabei in den wildesten Einstellungen wühlen. Doch das ist keine Pflicht. Sobald Sie wissen, wie das Filament ausgewählt und der Druckvorgang gestartet wird, lassen sich 3D-Modelle fast so einfach drucken wie ein PDF.

Wichtig ist, dass der technische Ballast zu Beginn möglichst reduziert wird. Nur eines ist sicher: Selbst die einfachsten Drucker bieten ein fast unüberschaubares Potenzial durch die Software, sodass man an dieser jahrelang wachsen kann.