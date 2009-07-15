Access 2007 praxisnah erklärt

Eine Datenbank ist kompliziert zu erstellen und noch schwieriger zu bedienen. Falsch: Mit Access 2007 gehört das der Vergangenheit an.

Microsoft erleichtert mit der Software den Weg zur eigenen Datensammlung massiv. Das Programm bietet eine grosse Anzahl an Vorlagen und ermöglicht das Erstellen von übersichtlichen Formularen mit Eingabe-/Ausgabefeldern sowie grafischen Elementen. Das Beste: Dafür sind so gut wie keine Programmierkenntnisse nötig.

Der PCtipp zeigt Ihnen, wie Sie eine eigene Datenbank für Ihre DVD-Sammlung erstellen. Alles, was Sie dazu benötigen, ist Access 2007 von Microsoft. Die Software ist Bestandteil von Office 2007 Professional oder auch separat ab 333 Franken erhältlich. Sie läuft unter XP und Vista. Eine Testversion von Office 2007 Professional können Sie sich mit unterem Link direkt von Microsoft downloaden. Wir bieten Ihnen zudem verschiedene Vorlagen der DVD-Datenbank zum Download an. So können Sie alle unsere Tipps ohne Risiko ausprobieren. Klicken Sie dazu den Download-Link unten in der Box an.

Download-Link: Access 2007, Trial-Version, 60 Tage Gültigkeit

So funktioniert Access 2007

So funktioniert Access 2007

Mit einer Datenbank lassen sich beliebige Daten sammeln, aufbereiten, verwalten und auswerten. Das beinhaltet nicht nur Textinformationen, sondern auch Fotos, Musik, Videos etc. Der grosse Vorteil einer selbst gemachten Datenbank: Sie passen diese optimal an Ihre Bedürfnisse an und speichern respektive sehen nur die Informationen, die Sie wirklich wollen.