Android: coole Wecker-Features in Samsung- und ähnlichen Smartphones

Die Uhr auf Ihrem Android-Smartphone bietet mehr als bloss die Zeitanzeige. Das dürfte für die meisten Geräte gelten. Etwa jene auf Samsung-Smartphones ist auch Weltzeituhr und Stoppuhr. Sie dient zudem als Timer, damit Sie nicht mehr vergessen, die Frühstückseier nach exakt 3,5 Minuten aus dem heissen Wasser zu befreien oder die Wäsche nach genau 60 Minuten aus der Waschmaschine.

Die flexibelsten Einstellungen bietet aber die wohl verpönteste Funktion der Uhren-App: der Wecker. Er, der Sie morgens aus dem Schlaf reisst, hat aber ein paar Tricks drauf, die Sie vielleicht wieder milde stimmen könnten.

Öffnen Sie also mal die Uhr-App. Im Reiter Alarm treffen Sie schon auf den Wecker.

Einrichten: Es sind vielleicht schon ein paar Weckzeiten vordefiniert. Die können Sie anpassen, indem Sie die Weckzeit kurz antippen. Alternativ tippen Sie lange auf die Weckzeit, dann lässt sie sich auch löschen. Sie können sie auch drin lassen. Solange das Wecker-Icon nur grau statt grün ist (oder bei Apps von anderen Herstellern das Kästchen deaktiviert), sind diese Weckzeiten sowieso nicht aktiv.