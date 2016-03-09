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Florian Bodoky
9. Mär 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: gelöschte Kontakte wiederherstellen

So kann man unter Android gelöschte Kontakte wiederherstellen.
© Quelle: PCtipp.ch

Es kommt immer mal wieder vor, dass man denkt, einen Kontakt nicht mehr zu benötigen. Oder man vertippt sich und löscht den Kontakt versehentlich. In diesem Fall ist es von Vorteil, dies so schnell wie möglich rückgängig zu machen. Ein möglicher Weg führt über die Webversion der Google-Kontakte-App. Da diese nicht für mobile Geräte optimiert ist, empfiehlt es sich, die Wiederherstellung am Desktop vorzunehmen. 

 

  1. Rufen Sie unter diesem Link die Google-Kontakte-App auf (unter Umständen müssen Sie sich in Ihr Google-Konto einloggen, mit dem Sie auch Ihr Android-Phone betreiben).
  2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Mehr.

© Quelle: PCtipp.ch

  • Danach wählen Sie Kontakte wiederherstellen.

    • © Quelle: PCtipp.ch

  • Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, an dem Sie den Kontakt noch hatten.
  • Klicken Sie auf Wiederherstellen.

    • © Quelle: PCtipp.ch

    Vorsicht! Wenn Sie zwischen dem Wiederherstellungszeitpunkt und der Gegenwart einen neuen Kontakt erfasst haben, wird dieser überschrieben.

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