Android: gelöschte Kontakte wiederherstellen

Es kommt immer mal wieder vor, dass man denkt, einen Kontakt nicht mehr zu benötigen. Oder man vertippt sich und löscht den Kontakt versehentlich. In diesem Fall ist es von Vorteil, dies so schnell wie möglich rückgängig zu machen. Ein möglicher Weg führt über die Webversion der Google-Kontakte-App. Da diese nicht für mobile Geräte optimiert ist, empfiehlt es sich, die Wiederherstellung am Desktop vorzunehmen.

Rufen Sie unter diesem Link die Google-Kontakte-App auf (unter Umständen müssen Sie sich in Ihr Google-Konto einloggen, mit dem Sie auch Ihr Android-Phone betreiben). Klicken Sie auf den Menüpunkt Mehr.