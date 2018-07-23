Android: Kontakte von SIM-Karte importieren

In Zeiten, in denen man das Smartphone häufig wechselt, empfiehlt es sich, regelmässig Daten-Backups zu machen. Nur: Wenn einige Kontakte noch auf der SIM-Karte und wiederum andere auf dem Smartphone oder im Google-Konto sind, gestaltet sich das mühsam. So kriegen Sie alle Kontakte in Ihren Google-Account.

Öffnen Sie Ihre Kontaktliste. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Kontakte importieren. Wählen Sie Importieren von SIM-Karte. Wählen Sie Google Konto als neuen Speicherort aus. Wählen Sie alle Kontakte, die Sie von der SIM-Karte importieren möchten.