22. Okt 2018
Lesedauer 2 Min.
Android Tipp
Android: Nutzung von externem Speicher zulassen
Einige Apps lassen es nicht zu, dass man sie – oder ihre Daten – auf eine externe SD-Karte schreibt. So umgehen Sie die Sperre.
Um zu ermöglichen, dass alle Daten aller Apps auf den externen Speicher verschiebbar sind, benötigen Sie zuerst Zugriff auf die Entwickleroptionen. So schalten Sie diese frei:
1. Gehen Sie in die Einstellungen, anschliessend auf System.
2. Tippen Sie wiederholt auf die Build-Nummer. Dann erscheint diese Meldung.
Anschliessend müssen Sie die externe Speichernutzung von Apps zulassen. Dies geht folgendermassen:
1. Öffnen Sie die Entwickleroptionen.
2. Tippen Sie auf Externe Speichernutzung von Apps zulassen.
Hinweis: Je nach Android-Version können Pfade und Bezeichnungen variieren.
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