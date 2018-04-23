23. Apr 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: So blenden Sie den App-Drawer ein
Standardmässig hat der Startbildschirm des Smartphones P20 von Huawei keinen App-Drawer. Diesen können Sie jedoch optional einblenden. So gehts!
Wenn Sie beim Bildschirmstil den klassischen App-Drawer bevorzugen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Icon).
- Wählen Sie erst den Punkt Anzeige, danach das Menü Startbildschirmstil.
- Es stehen verschiedene Stile zur Auswahl. Wählen Sie den Punkt Drawer.
- Nun wird der Homescreen neu gestartet. Das dauert 2 bis 3 Sekunden.
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