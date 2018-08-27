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Gaby Salvisberg
27. Aug 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Android: Wo ist «Apps aus unbekannten Quellen» hingekommen?

Plötzlich vermissen Sie die Einstellung zu «Apps aus unbekannten Quellen installieren». Wo ist die denn in neueren Android-Versionen hingekommen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Android-Smartphones bringen schon länger einen Software-mässigen Schalter mit, der die Installation von Android-Apps aus Fremdquellen erlaubt oder verbietet. Wenn Apps aus unbekannten Quellen installieren verboten ist, dann gibt es keine Möglichkeit, eine APK-Datei (das ist das Dateiformat von Android-Apps) von anderswo zu installieren als direkt aus dem Google Play Store. Das ist auf jeden Fall die vernünftigere Einstellung, denn so kann Ihnen niemand über ein Skript oder Ähnliches eine unerwünschte, eventuell gar schädliche App unterjubeln.

Bislang war diese Einstellung je nach Hersteller und Android-Version hier zu finden: Öffnen Sie die Einstellungen. In einem Bereich wie System gibts die Einstellung Sicherheit. Hier sollten Sie die Option Apps aus unbek. Quellen oder ähnlich finden. Auf anderen Geräten findet sich das via Einstellungen/Sicherheit oder unter Sicherheit & Datenschutz/Mehr/Unbekannte Apps installieren.

Aber: Auf neueren Geräten mit purem Android 8 hat sich das Konzept grundlegend geändert: Jetzt gibt es keinen zentralen Schalter mehr. Wie es auf neueren Geräten geht, lesen Sie hier (März 2022).

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