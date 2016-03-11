11. Mär 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Android: Wo stellt man das Autoplay ab?
Die Autoplay-Funktion in Facebook sorgt für ungefragte Video-Unterhaltung. So stellen Sie dies ab.
Ohne das geringste «Erlauben Sie?» starten Videos in der Facebook-Timeline. Dies kann zuweilen nerven. So können Sie dies abstellen.
- Starten Sie die Facebook-App.
- Öffnen Sie das Einstellungs-Menü (drei waagrechte Striche in der rechten oberen Ecke).
- Scrollen Sie runter und öffnen Sie das Menü App-Einstellungen.
- Tippen Sie auf den Punkt Autoplay.
- Aktivieren Sie die Option Videos nie automatisch abspielen.
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