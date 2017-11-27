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Daniel Bader
27. Nov 2017
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Aufgeschraubt: So wird eine Festplatte eingebaut!

Es muss nicht immer neu sein: So bauen Sie ein SSD in Ihr altes Notebook ein.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wird über das Tempo im PC gesprochen, denkt man an schnelle Prozessoren oder Grafikkarten. Für die Grundgeschwindigkeit verantwortlich sind aber nicht diese, vielmehr wird sie durch das schwächste Glied in der Kette bestimmt. Oft ist das die Festplatte. Sie sorgt dafür, dass die Daten weiterverarbeitet werden. Kommt es hier zu Pausen, wird das komplette System ausgebremst: Das zeigt sich in einer Startzeit von rund einer halben Minute oder beim stark verzögerten Öffnen einer Office-Software, eines Bildbearbeitungsprogramms oder Spieles.

Zum Einsatz kommen heute vor allem zwei Speichertypen: Ein mechanisch arbeitendes HDD (Hard Disk Drive) besteht aus übereinanderliegenden, rotierenden Scheiben mit magnetischen Oberflächen. Um auf diese zu schreiben oder davon zu lesen, kommt ein Schreib-/Lesekopf zum Einsatz. Das Problem: Je weiter die Daten auf der Scheibe auseinanderliegen, desto länger benötigt der Speicher, um die Informationen bereitzustellen. Auch das ständige Anfahren und Abbremsen des trägen Kopfes verschlingt Zeit. Solid State Drives (SSDs) arbeiten rein elektronisch mit Chips, also ohne Lese-/Schreibkopf. Informationen lassen sich so in Speicherzellen nicht nur rasend schnell schreiben, sondern im Vergleich zu HDDs um bis zu 500-mal schneller auslesen. In der Praxis startet dadurch ein Computer innert weniger Sekunden, Programme öffnen sich rund zwei- bis viermal schneller. Weiterer Vorteil ist ihre Unempfindlichkeit gegenüber Stössen sowie die geringere Hitzeempfindlichkeit, was Laptops zugutekommt. Ein Umtausch des alten HDDs gegen ein neues SSD lohnt sich also auf alle Fälle und ist sehr einfach.

Die Vorbereitung

Noch vor dem Umbau sollten die Daten der alten Festplatte auf das neue SSD transferiert werden. Dazu bieten fast alle Hersteller von SSD-Speichern Transferwerkzeuge an, die mit dem SSD-Speicher mitgeliefert werden. Informationen dazu findet man auf jeden Fall im Faltblatt zur Inbetriebnahme des Solid State Drives. Fehlt dieses Zügelwerkzeug, helfen die beiden PCtipp-Artikel «Temposchub dank SSD» (go.pctipp.ch/1391) sowie «Systemwechsel ohne Ärger» (go.pctipp.ch/1392) weiter (nur für Abonnenten). Hier finden Sie detaillierte Anleitungen, um das Betriebssystem sowie alle Daten auf den neuen Speicher zu zügeln. In den Bildergalerien finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr bestehendes Notebook mit einem neuen SSD auszurüsten.

Screenshots Tune-In-App

Wenden Sie das Gerät. Meist ist die Rückseite in mehrere Fächer mit Schraubverschlüssen unterteilt. Lokalisieren Sie das Abteil mit einem Festplatten- oder Disksymbol
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