Automatische Abdunklung entschärfen

So dunkelt das System bereits nach fünf Minuten Inaktivität automatisch den Bildschirm ab. Das nervt viele wie auch den Autor dieses Tipps. Er hat sich daher auf die Suche nach einer Möglichkeit zum Deaktivieren dieser Energiesparfunktion gemacht und ist fündig geworden. Öffnen Sie die Einstellungen von Ubuntu und rufen Sie den Bereich Energie auf. Wählen Sie oben den Reiter Energiesparen aus und schalten Sie die Option Automatisch Bildschirmabdunklung ab. Alternativ erhöhen Sie unter Verzögerung die Zeitspanne, nach der sich der Bildschirm abdunkelt. Mehr als 15 Minuten sind nicht möglich.