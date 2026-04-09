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Andreas Fischer
9. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Linux-Praxis

Automatische Abdunklung entschärfen

Wie viele andere Betriebssysteme kennt auch Linux Funktionen zum Sparen von Strom. Diese sind aber manchmal mehr störend als nützlich – vor allem, wenn der Laptop so oder so am Strom hängt. Unter Ubuntu können Sie sie das glücklicherweise ganz leicht anpassen.

Energiesparen ist wichtig. Die automatische Bildschirmabdunklung greift standardmässig aber bereits nach fünf Minuten

© PCtipp

So dunkelt das System bereits nach fünf Minuten Inaktivität automatisch den Bildschirm ab. Das nervt viele wie auch den Autor dieses Tipps. Er hat sich daher auf die Suche nach einer Möglichkeit zum Deaktivieren dieser Energiesparfunktion gemacht und ist fündig geworden. Öffnen Sie die Einstellungen von Ubuntu und rufen Sie den Bereich Energie auf. Wählen Sie oben den Reiter Energiesparen aus und schalten Sie die Option Automatisch Bildschirmabdunklung ab. Alternativ erhöhen Sie unter Verzögerung die Zeitspanne, nach der sich der Bildschirm abdunkelt. Mehr als 15 Minuten sind nicht möglich.

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