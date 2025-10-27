Was bedeutet «xo»?

Die Abkürzung xo stammt aus dem englischsprachigen Raum und bedeutet «hugs and kisses» (Umarmungen und Küsse). Das «x» soll einen Kussmund symbolisieren, das «o» die offenen Arme von zwei sich gegenüberstehenden Menschen, die sich umarmen wollen. Die Abkürzung «xo» (auch «xoxo» oder «xx») wird hauptsächlich von sich nahestehenden Personen als Abschiedsgruss in Chats, SMS, E-Mails oder auch Briefen verwendet. Unpassend wäre es, wenn Sie diese Abkürzung als Abschiedsgruss in einer E-Mail an Ihren Arbeitgeber verwenden.

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