Berechnung des Alters und in Gruppen zusammenfassen - Excel

Danach können Sie mit "DATEN/TEILERGEBNISSE" Anzahl pro Alter ermitteln. Damit "Teilergebnisse" korrekt funktioniert, müssen Sie die ermittelten Alterszahlen erst sortieren. Markieren Sie dann den Bereich der berechnet werden soll und wählen Sie im Menü DATEN den Punkt "Teilergebnisse" und nehmen die Einstellungen wie im folgenden Beispiel Vor. Die Spalte um die es uns hier geht heisst "Alter".