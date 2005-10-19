Tipps & Tricks
Berechnung des Alters und in Gruppen zusammenfassen - Excel
Als erstes müssen Sie das Alter berechnen. Hierzu können Sie die Excel-Funktion DATEDIF benutzen
Danach können Sie mit "DATEN/TEILERGEBNISSE" Anzahl pro Alter ermitteln. Damit "Teilergebnisse" korrekt funktioniert, müssen Sie die ermittelten Alterszahlen erst sortieren. Markieren Sie dann den Bereich der berechnet werden soll und wählen Sie im Menü DATEN den Punkt "Teilergebnisse" und nehmen die Einstellungen wie im folgenden Beispiel Vor. Die Spalte um die es uns hier geht heisst "Alter".
Drücken Sie dann OK um die Berechnung zu starten und folgendes Ergebnis zu erhalten
Mit Klick auf die kleine Zahlen-Felder in der Seitenleiste können Sie die Ansicht verändern, bzw. mehr Zeilen ein- oder ausblenden. Klicken sie auf eine Plus werden die entsprechenden Details eingeblendet.
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