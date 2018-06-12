12. Jun 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Chrome: Tabs nicht deaktivieren
So verhindern Sie, dass inaktive Tabs deaktiviert werden.
Um zu verhindern, dass offene Tabs vom Browser selbst deaktiviert werden, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie Chrome.
- Tippen Sie folgenden Befehl in die Adressleiste ein: chrome://flags
- Scrollen Sie zur Option Automatisches Verwerfen von Tabs (automatic-tab-discarding) und wählen Sie im Auswahlfenster den Punkt deaktiviert.
- Starten Sie Chrome neu.
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