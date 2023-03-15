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Claudia Maag
15. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Geräteunabhängiges ChromeOS

ChromeOS Flex: Sonderzeichen schnell finden und einfügen

ChromeOS Flex ist geräteunabhängig und kann daher auch auf bisherigen Windows-Laptops verwendet werden. Mit dieser Tastenkombination finden Sie Sonderzeichen und Emojis noch schneller.

Das aktuelle ChromeOS Flex auf einem älteren Lenovo-ThinkPad-Gerät. Z. B. in Gmail geht das Hinzufügen von Emojis nun noch rascher.

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Es ist jetzt auf einem Gerät, auf dem ChromeOS Flex installiert ist (sowie auf Chromebooks) noch einfacher, einem Dokument oder einer Unterhaltung etc. Symbole, Zeichen oder Emoticons hinzufügen.

  1. Nehmen wir an, Sie schreiben gerade in Gmail eine neue Nachricht.
  2. Verwenden Sie im Textfeld der E-Mail die Tastenkombination Windows+Shift+Leertaste

    Bei Chromebooks soll es die Alles-Taste+Shift+Leertaste sein.

  3. Das gewünschte Emoticon findet man per Scrollen oder über die Suchleiste.
  4. Wählen Sie eines aus.

Hinweise: ChromeOS Flex ist gratis, aber auch ein Jahr nach der Lancierung nur als Entwicklerversion (Beta) verfügbar. Dies wurde mit der Version Google Chrome 113.0.5624.0 (Offizieller Build) def (64-Bit) durchgeführt.

Was ist ChromeOS Flex?

Google präsentierte im Februar 2022 das Betriebssystem ChromeOS Flex, das auf einem Linux-Kern basiert. Der Clou: Chrome OS Flex ist nicht mehr an neue Hardware gebunden. Das heisst, man kann es auch auf einem alten Windows- oder Mac-Gerät installieren, das irgendwo herumliegt. Wie Sie zu Chrome OS Flex für Windows kommen und einen USB-Stick erstellen, ist detailliert hier erklärt. PCtipps Umsteigetipps für Windows-Nutzer finden Sie in dieser Bildergalerie.

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