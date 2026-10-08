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Klaus Zellweger
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Patrick Hediger
8. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Das iPhone-Trackpad - so geht es

Wenn auf dem iPad mit zwei Fingern gleichzeitig auf der Tastatur gewischt wird, verschiebt sich die Einfügemarke im Text.

Die Leertaste verwandelt die Tastatur in ein deutlich praktischeres Trackpad

© PCtipp

Wenn auf dem iPad mit zwei Fingern gleichzeitig auf der Tastatur gewischt wird, verschiebt sich die Einfügemarke im Text. Diese enorme Erleichterung für den Umgang mit Text scheint auf dem iPhone zu fehlen, doch dem ist nicht so. Wird die Leertaste etwas länger gedrückt, graut die gesamte Tastatur aus und funktioniert jetzt wie ein Trackpad, um die Einfügemarke schnell zu verschieben.

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