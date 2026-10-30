Zorin OS 18: Alles über das Einsteiger-Linux

Was ist Zorin OS?

Die erste Version von Zorin OS wurde am 1. Juli 2009 veröffentlicht. Mittlerweile sind die Entwickler bei Version 18.1 angelangt. Sie basiert technisch auf der besonders stabilen und länger mit Updates versorgten Ubuntu-Version 24.04.3 LTS (LTS steht für «Long-Term Support»).

Zorin OS wird in mehreren kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante angeboten. Die Core-Edition ist die Standardversion von Zorin OS. Sie enthält alle wesentlichen Bestandteile sowie eine solide Ausstattung mit Programmen für Internet, Arbeit und Unterhaltung. Als Desktop-Umgebung verwendet sie ein angepasstes Gnome mit vier verschiedenen Layouts, aus denen Sie frei wählen können. Die Core-Version von Zorin OS ist kostenlos.

Daneben bieten die Entwickler auch eine sogenannte Pro-Version an. Sie bringt vor allem einen erweiterten Installations-Support mit. Dazu kommen acht zusätzliche Desktop-Layouts sowie weitere Anwendungen und Wallpaper. Kaum etwas davon ist aber wirklich notwendig. Das meiste lässt sich problemlos noch nachträglich installieren. Wer die Pro-Version von Zorin OS erwirbt, unterstützt aber auch die Weiterentwicklung des Betriebssystems.

Zusätzlich bieten die Entwickler eine Education-Version an, die wiederum kostenlos ist. Sie entspricht weitgehend der Core-Edition, enthält aber weitere Lernanwendungen und -spiele.

Für ältere und leistungsschwächere Computer gibt es zudem eine Lite-Version von Zorin OS, die den schlankeren Xfce-Desktop nutzt und die mit nur 2 GB Arbeitsspeicher auskommt. Die Entwickler haben allerdings bereits angekündigt, in Zukunft keine neue Lite-Version mehr herausbringen zu wollen. Stattdessen empfehlen sie entweder die Nutzung der Core-, Education- oder Pro-Version.

Vor der Installation

Die Installation von Zorin OS dauert meist nicht lange. Schritt für Schritt leitet Sie ein Set-up-Assistent durch den gesamten Prozess. Allerdings sollten Sie vorher festlegen, wohin Sie das Betriebssystem installieren wollen. Am einfachsten ist es, das bestehende System mit Zorin OS zu ersetzen. Etwas schwieriger ist es, wenn Sie Linux neben Windows einrichten wollen. Dazu muss die Windows-Partition verkleinert werden, um Platz zu schaffen. Auch kann es zu Problemen mit Secure Boot kommen, einer Schutzfunktion in der UEFI-Firmware moderner PCs.

Eine Alternative ist die Installation von Zorin OS auf einer zweiten Festplatte. Windows und Linux sind dann physisch voneinander getrennt, sodass sie sich nicht in die Quere kommen.

Wenn Sie Zorin OS erst einmal ausprobieren wollen, installieren Sie das System in einer virtuellen Maschine. Dazu benötigen Sie eine Virtualisierungs-Software wie das kostenlose VirtualBox (Download via virtualbox.org), Bild 2. Zorin OS bringt ausserdem ein Live-System mit, sodass Sie das System auch testen können, ohne dass gleich neue Daten auf der Festplatte landen.